2026年1月10日（土）から、北海道旭川市の『旭山動物園』にて、キャッシュレス決済サービス『PayPay』による募金受付が始まっています。

画像：コングラント株式会社

『旭山動物園』では、動物たちの施設整備や改修、絶滅危惧種の繁殖に向けた動物の購入を推進するため『あさひやまもっと夢基金』が運用されています。

画像：コングラント株式会社

これまで、園内では現金の募金箱で寄付を受け付けていましたが、「キャッシュレスで手軽に支援したい」という来園者の声に応え、『PayPay』決済機能が導入されました！

詳細情報

旭山動物園 PayPayによる募金

開始日：2026年1月10日（土）～

設置場所：園内8か所の募金箱付近（専用QRコードを掲示）

寄付金額：100円から受け付け

※選択肢より選べる定額設定のほか、自由な金額入力も可能

決済手段：PayPay

※コングラントの寄付決済システムを利用

北海道Likers編集部のひとこと

キャッシュレス決済が拡大する中、現金による募金だけでなく、キャッシュレスで手軽に募金ができるようになったことは「この動物園を応援したい」と感じる来園者にとって新たな選択肢になりそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】旭山動物園でPayPayによるキャッシュレス募金開始！自然環境や生態系を守る動物園を、来園者が手軽に応援可能に - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

