ÌÜÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¹õ¥Þ¥¹¥«¥é¡ÖÌÜÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¡ÖÌÜÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¹õ¥Þ¥¹¥«¥é¡×
Éþ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¸«Ä¾¤·¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£ÆÃÊÌ¤Ê¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤Éº£¤Ã¤Ý¤¤¡£Éþ¤È¥á¥¤¥¯¤ÎÁêÀ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê½÷À¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¨¥Ã¥È¤ò¼êÈ´¤¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¹õ¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÌÜ¸µ¤ò¤¤ê¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¥ì¥¤¤Ê¥«¡¼¥ë¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤â°Õ¼±¡£
¡Ú¤Ä¤±Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ä¤±¤¿¥«¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ËºÙ¥Ö¥é¥·¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Çº¬¸µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÅÉÉÛ¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤·¡£ÌÜ¸µ¤ò¾åÉÊ¤Ë¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Ï¥º¤·¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ë»÷¹ç¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ò¡£
¡Ú»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥é¡Û
1.¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥«¡¼¥ë¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥° ¥Þ¥¹¥«¥é BK10¡¡4,400±ß¡¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¡²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤âÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢3.2mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¥Ö¥é¥·¤¬¤Þ¤ÄÌÓ°ìËÜ°ìËÜ¤òº¬¸µ¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¡£´À¤äÎÞ¤Ë¤â¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¡£
