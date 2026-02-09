¥ï¥ó¥Ô¡õT¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£´Å¤¯¤È¤¤á¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖRAVIJOUR 2026 VALENTINE¡×ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ËÀ¸¤¤ë Just be yourself¡×¤ò¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡¢½÷À¤Î¿·¤·¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥Ø゚¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥é¥ó¥·゙¥§¥ê¡¼¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¡ÖRAVIJOUR ¡Ê¥é¥¦゙¥£¥·゙¥å¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ï1·î29Æü¡¢¡Ö2026 VALENTINE COLLECTION¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢YouTuber¡¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëR¤Á¤ã¤ó¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://bit.ly/3NO4mMf
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Ä«Ïª¤ËÇ¨¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯èÁ¡£
µ¤ÉÊ¤È±ð¤ä¤«¤µºé¤«¤»¤ë¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥ô¥£¥ª¥ì¡¼¥Ì ¥°¥é¥Þ¡¼¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é 7,799±ß¡Á
¥ô¥£¥ª¥ì¡¼¥Ì ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¥ì¡¼¥¹ ¥·¥ç¡¼¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ 3,729±ß
¥ô¥£¥ª¥ì¡¼¥Ì ¥µ¥¤¥É¥ê¥Ü¥ó ¥·¥ç¡¼¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ 3,729±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯
¥µ¥¤¥º¡§B65-G70
¾ÜºÙ¡§https://bit.ly/4qHGdpc
Ìë¤ÎÍ¾±¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢
¥Ù¥í¥¢¤Î¿¼¤ß¤òÅ»¤¦¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Ë¥å¥¤ ¥È¥ê¥Ã¥¯¥ê¥Õ¥È ¥Ö¥é 8,900±ß
¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Ë¥å¥¤ ¥·¥ç¡¼¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ 3,900±ß
¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Ë¥å¥¤ ¥Õ¥ì¥¢ T¥Ð¥Ã¥¯ 4,500±ß
¥¯¥í¥¨ ¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È 5,500±ß
¥¤¥¶¥Ù¥ë ¥Õ¥ê¥ë¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È 7,200±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º¡§B70-E65
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/OA1Oh
ÁÛ¤¤¤ò½Å¤ÍÊû¤²¤ë°¦¡£
ÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ö¥é&¥·¥ç¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡£
¡ãItems¡ä
¥é¥à¡¼¥ë¥×¥ê¥¨ ¥·¥ç¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È 13,900±ß
¥é¥à¡¼¥ë¥×¥ê¥¨ T¥Ð¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È 13,900±ß
¥¯¥í¥¨ ¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È 5,500±ß
¥¤¥¶¥Ù¥ë ¥Õ¥ê¥ë¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È 7,200±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/3ahri
´Å¤¤¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¡£
¡ãItems¡ä
¥¤¥¶¥Ù¥ë ¥Ó¥¹¥Á¥§ 8,900±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º¡§ONE SIZE
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/VXQpK
´Å¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤ÁÛ¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡£
¾®¤µ¤Ê°¦¤Î¤«¤±¤éËþ¤Á¤ë¥Ö¥é&¥·¥ç¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡£
¡ãItems¡ä
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¢¥à¡¼¥ë ¥·¥ç¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È 13,900±ß
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¢¥à¡¼¥ë T¥Ð¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È 13,900±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯
¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/jJUZ9
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡õT¥Ð¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/ySSeX
¥®¥Õ¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://x.gd/9NzLH
¥á¥ó¥º¥·¥ç¡¼¥Ä°ìÍ÷¡§https://x.gd/MFMQl
¡þPROFILE
R¤Á¤ã¤ó
½÷¼ÒÄ¹·óYouTube¤äInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£22ºÐ¤Ç¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉRiu¤ò±¿±Ä¤¹¤ëariu¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÂåÉ½·óRiu¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£¼ç¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇYouTuber¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê³èÆ°Ãæ¡£
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó163Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÍÌ¾YouTuber¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÒ´¶¤ÊÂ¿¤¯¤Î½÷À¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§https://bit.ly/3MerOBR
YouTube¡§https://bit.ly/3LFfb2I
X¡§https://bit.ly/46nLJoK
