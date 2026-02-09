ジェラート ピケ×サンリオ初共演♡限定コンセプトストアで叶うもこもこ時間

ジェラート ピケから、待望のサンリオキャラクター初コラボが登場。「GELATO PIQUE♡SANRIO CHARACTERS」コレクションが、期間限定のGELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE対象4店舗にて発売されます。ハローキティとシナモロールが“もこもこ”に包まれた特別なデザインは、着るだけで心までほぐれる可愛さ♡レディースからキッズ、ペットアイテムまで揃い、家族みんなでリンクコーデを楽しめる注目コレクションです。

もこもこで楽しむリンクコーデ



本コレクションでは、ジェラート ピケの象徴であるスムーズィー素材に、ハローキティとシナモロールを落とし込んだ特別デザインを展開。

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 664297

【レディース】スムーズィーセットアップ14,300円、スムーズィーカーディガン12,430円、裏毛ロングパンツ8,690円、総柄ショートパンツ5,830円、総柄ロングTシャツ5,830円はいずれもサイズはフリー。

カラーはオフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー、またはピンク、グレーで展開。

さらに【CAT＆DOG】スムーズィープルオーバー5,940円はS、M、Lサイズで、ペットともお揃いが叶います。

キッズから雑貨まで充実のラインアップ



【KIDS】スムーズィーカーディガン8,910円、総柄ショートパンツ4,290円、スムーズィーボーダーソックス2,970円はサイズ90、110で展開。

雑貨には、ルームシューズ8,030円、トートバッグ4,950円、ベビモコぬいぐるみチャーム5,940円、総柄ポーチ5,280円、フェイスポーチ4,950円が揃い、カラーはピンクやライトブルーを中心に展開。

大人が日常使いしやすいデザインで、ギフトにもおすすめです。価格は全て税込表記。

限定ストア＆販売スケジュールをチェック



GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STOREは、六本木ヒルズヒルズボックス、阪急うめだ本店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、JR博多シティAMU ESTで開催。

※GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STOREでの店舗購入は3月11日(水)のみ、事前の来店予約が必要となります。

※ジェラート ピケの公式オフィシャルサイト、直営店でのお取り扱いはございません。

sanrio houseルミネ新宿ルミネ２店、sanrio house公式オンラインストア、USAGIONLINE、MASH STORE、ZOZOTOWNでも順次発売されます。

癒しとKawaiiを纏う特別な春



ジェラート ピケとサンリオが出会って生まれた、ここでしか手に入らない特別な世界。もこもこ素材に包まれるたび、日常が少し優しくなるはずです。

期間限定ストアならではの空間演出やノベルティも見逃せないポイント。事前予約や販売条件を確認のうえ、心ときめく“癒しの一着”を見つけてくださいね♪