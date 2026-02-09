¡Ö¶õ¤²È¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¡©ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î8³ä¤¬¡È°Â¤¤Êª·ï¡É¤ò°·¤¤¤¿¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¡Ú¿ÞÉ½¤Ç³ÎÇ§¡Û¼«¼£ÂÎ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö½êÍ¼Ô¤¬¶õ¤²È¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¤³¤Î²È¤â¤À¤¤¤Ö½ý¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤¢¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¡£Î¾¿Æ¤¬·òºß¤Êº£¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î²È¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¸Å¤¤¶õ¤²È¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤·¡Ä¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶õ¤²ÈÌäÂê¡×¤Î¾õ¶·¤¬ºÇ¶á¡¢Ë¡²þÀµ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡¦°Õ¼±Ä´ºº¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾õ¤ò¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯8¡Á9·î¡¢Á´¹ñ1591¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¢¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶õ¤²ÈÂÐºö¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡¦°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶õ¤²È¼è°úÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡¦°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì272¥µ¥ó¥×¥ë¡¢870¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à ¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯»²²è¼«¼£ÂÎ869¡¢Ì¤»²²è¼«¼£ÂÎ722¤Î¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯Ã´ÅöÉô²Ý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü
¤Þ¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢47.8¡ó¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤¬¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤²È¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤ÎÊóÆ»¤ä¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¡¢¡Ö¶õ²ÈË¡¡×¡Ö¶õ²ÈÅùÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡×¤Î²þÀµ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ë¡²þÀµ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤ËÂç¤¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë¼«¼£ÂÎ¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢È³Â§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÇäµÑ¤ÎÁêÃÌ¡×¤¬69.5¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö²òÂÎ¡¦½üµî¤ÎÁêÃÌ¡×¡¢¡Ö´ÉÍý¤ÎÁêÃÌ¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÎÁêÃÌ¤«¤éÇÞ²ð·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1³ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿²ñ¼Ò¤¬24.4¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£0¡Á3³ä¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Á´ÂÎ¤Î61.6¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶õ¤²È¤ÏÇä¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¶õ¤²È¤ÏÇÞ²ð·ÀÌó¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬ÇÞ²ð·ÀÌó¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ä ¡ÊÍ¸ú²óÅú289¼Ò/¼«Í³µ½Ò/¾å°Ì3°Ì¡Ë
¡¦²Á³Ê¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ë¤è¤ëÍýÍ³¡Ê101·ï¡Ë
½êÍ¼Ô¤Î´õË¾²Á³Ê¤È»Ô¾ì²Á³Ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡¢ÇäµÑ¡¦ÄÂÂß¤Ë¤ª¤±¤ë½ôÈñÍÑ¡Ê²òÂÎÈñÍÑ¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¡Ë¤¬¹â¤¤¤Ê¤É
¡¦ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ê54·ï¡Ë
ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Î°Õ¸«¤ÎÁê°ã¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤Ê¤É
¡¦Êª·ï¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤ëÍýÍ³¡Ê50·ï¡Ë
Êª·ï¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¤¡¢Î©ÃÏ¤¬°¤¤¡¢ºÆ·úÃÛÉÔ²Ä¤ÎÊª·ï¡¢·úÊª¤¬¸Å¤¤¤Ê¤É
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶õ¤²È¤ÎÇäµÑ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢²È¤Î²òÂÎ¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·»Äï´Ö¤Ç¤â¤á¤ë¤È¤«¡¢Ï¢Íí¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Æ°Õ¸þ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤¬¶õ¤²È¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö²òÂÎ¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢»ÄÃÖÊª¤ÎÅ±µî¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î43.4¡ó¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°Â¤¤²È¤Ç¤âÂç´¿·Þ¡ª¡×¤¸¤Ä¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î8³ä¤¬¼è°ú¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÍýÍ³
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊª·ï¤Î¾õÂÖ¤äÎ©ÃÏ¤¬°¤¤¡×¤«¤éÇä¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¾ò·ï¤¬°¤¤¡á°Â¤¤¡×¶õ¤²È¤ÎÇäÇã¤Ë¡¢ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Â¤¤¶õ¤²È¤ÏÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¹¤®¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬°·¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬2024Ç¯¤Î¡Ö¶õ¤²ÈÅù¤Ë·¸¤ëÇÞ²ðÊó½·µ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¡ÊÄãÎ÷¤Ê¶õ²ÈÅù¤ÎÇÞ²ð¤ÎÆÃÎã¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¤¤¶õ¤²È¡ÊÊª·ï²Á³Ê¤¬800Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÂðÃÏ·úÊª¡Ë¤ò¼è°ú¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬¼õ¤±¤È¤ì¤ëÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Î¾å¸Â¤ò¡¢ºÇÂç30Ëü±ß¤Î1.1ÇÜ¤Þ¤Ç°ú¤µó¤²¤ëÆÃÎã¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢800Ëü±ß°Ê²¼¤Î¶õ¤²È¤Î¼è°ú¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖË¡²þÀµ°ÊÁ°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ï42.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖË¡²þÀµ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡Öº£¸å¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î85.9¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢8³ä°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¡Ö°Â¤¤¶õ¤²È¡×¤Î¼è°ú¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤¬Äã¤¤¶õ¤²È¤ÎÇäÇã¤Ç¤â¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¤¤Á¤ó¤È¼ê¿ôÎÁ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡£¡Ö¤É¤¦¤»¤¦¤Á¤Î¼Â²È¤Ê¤ó¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¡¢¶á¤¯¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¶õ¤²È¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡© ¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¡×¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬3³äÄ¶
Çä¤ëÂ¦¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¸Å¤¤²È¡¢ËÜÅö¤ËÇã¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Çã¤¦¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¤Ç¤â¶õ¤²È¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï°Õ³°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö¶õ¤²È¤ÎÍøÍÑ´õË¾¥Ë¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇäÇã¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤¬77.0¡ó¡¢ÄÂÂß¡ÊÄÂ¼Ú¡Ë¤¬23.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶õ¤²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ØÆþ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖI¥¿¡¼¥ó¡×¡¢¡ÖÆ±°ì»Ô¶èÄ®Â¼Æâ¤Ç¤Î½»ÂØ¤¨¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²È¤òÄÂÂß¤·¤¿Êý¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡Ö¹ØÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÄÂÂß¤ÇÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¿ÃÏÊý¤Ø¤Î°Ü½»¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢¸Å¤¤¤±¤ì¤É°Â²Á¤Ê¶õ¤²È¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤ÁØ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ÎÇã¤¦¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤Ê¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¶õ¤²È¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿¡É¥ß¥é¥¯¥ë¡É¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦
¿Í¤¬½»¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½ý¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Ï¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤Û¤É¤ª¶â¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¡×¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÎÎ®ÄÌ³èÀ²½¤òÂ¥¤¹Ë¡²þÀµ¤ä¡¢¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¥Ö¡¼¥à¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶õ¤²ÈÇäµÑ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î²È¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ï2017Ç¯¤«¤é¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à ¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç886¼«¼£ÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢·ÇºÜÊª·ï¿ô¤Ï10,000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²ÈÊª·ï¤Î¸¡º÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¶õ¤²È½êÍ¼Ô¸þ¤±¥¬¥¤¥É¡×¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Çä¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¶õ¤²È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶õ¤²ÈÁêÃÌ»Î¡×¤òÃµ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥È¤â¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
»ä¤ÎÍ§¿Í¤â¡¢É×¤Î¼Â²È¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤½¤¦¡£¶õ¤²ÈÌäÂê¤ÏÁá´üÂÐ½è¤¬ÂçÅ´Â§¤Ç¤¹¡ª¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²È¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤ò¤«¤¦¥Ï¥á¤Ë¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ä´»Ò¤Ç²È¤ÎÏÃÂê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹