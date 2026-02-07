aimerfeelバレンタイン特集2026♡自分に贈るときめきランジェリー

バレンタインは誰かのためだけじゃなく、自分を大切にするイベントへ。aimerfeelが公開した2026年バレンタイン特集では、どんなシーンでも可愛く楽しめるランジェリーをタイプ別に紹介しています。チョコレートの代わりに、自分の気分を高めてくれる一着を選ぶ人が増えている今こそ、“自分にぴったり”を見つける絶好のタイミング。心まで満たされるランジェリー選びを楽しんでみて♡

タイプ別で選ぶバレンタイン特集

2026年のaimerfeelバレンタイン特集では、可愛さも気分の高揚感も叶えるランジェリーをタイプ別に提案。

甘さを楽しみたい日も、ちょっぴり大人なムードの日も、どんな自分にも寄り添うラインナップが揃います。

さらに、恋人やパートナーと一緒に楽しめる「おそろいショーツ」も紹介されており、ギフトとしても選びやすいのが魅力。自分の“好き”を素直に楽しめる特集です。

年に一度の祭典♡「ツーハッチの日SALE」で人気アイテム大集合

店舗＆通販で楽しむ限定キャンペーン

ラッピングBAG(小）

バレンタインキャンペーンは、実店舗と公式通販サイトで異なる内容を用意。【実店舗】では、ショーツを3点以上購入すると、ご希望の方にラッピングBAG(小)をプレゼント。

ラッピングBAG メンズ(小)※実店舗限定アイテム

さらに、ラッピングBAGメンズ(小)は実店舗限定アイテムです。期間は2026年1月30日(金)～2月14日(土)まで。

【公式通販サイト】では、条件達成でラッピング巾着をプレゼント。

カラーはおまかせで、①1回の注文金額合計5,500円（税込）以上、②備考欄に「バレンタインキャンペーン」と記入が条件です。※ショッピングバッグ(手提げ袋)はつきません。

自分を想うバレンタインを♡

誰かのために選ぶだけでなく、自分の気分を上げるために選ぶランジェリー。aimerfeelのバレンタイン特集は、そんな新しい楽しみ方を後押ししてくれます。

タイプ別提案やおそろいアイテム、そして期間限定キャンペーンまで充実。今年のバレンタインは、自分を愛でる時間を大切にしながら、とっておきの一着を見つけてみてはいかがでしょうか♡