マルベリーの新作ボストンが登場。洗練と実用性を叶える名品バッグ

英国のライフスタイルブランド、マルベリーから新作バッグ「ボストン」が登場。ブランドのアーカイブに着想を得たデザインは、クラシックでありながら現代のライフスタイルに自然と寄り添う佇まいが魅力です。上質なレザーと機能性を兼ね備え、オンオフ問わず活躍。日々の移動が多い大人の女性にこそ手に取ってほしい、新たな定番バッグです♡

アーカイブ発想の洗練デザイン

「ボストン」は、マルベリー初期のデザインと感性を現代的に再解釈したバッグ。柔らかなヘビーグレインレザーを使用し、品のある佇まいに仕上げられています。

乗馬文化に着想を得たバックルと、マルベリーを象徴するツリーモチーフのメダルチャームがアクセントとなり、さりげない存在感を放ちます。

2サイズ展開で広がる使い方

幅35cmの「ボストン」はショルダーバッグとして使用でき、日常の必需品を余裕をもって収納可能。サイズはH19×W35×D19cm、価格は278,300円(税込)です。

一方、幅24cmの「スモール ボストン」はトップハンドルとしても、調節可能なストラップで腕にかけても使える2WAY仕様。

サイズはH15×W24×D15cm、価格は217,800円(税込)で、軽快なスタイリングにぴったりです。

豊富なカラーとサステナブル素材

ブライトオーク

チョーク

ブラック

ファーン

カラーは、「スモール ボストン」がブライトオーク、チョーク、ブラック、新色ファーンの4色展開。

ブライトオーク

チョーク

ブラック

ヴィンテージオーク（スエード）

「ボストン」は同4色に加え、ヴィンテージオークのスエード素材もラインナップし、ジップ付きポケットを備えています。すべて牛革を使用し、環境認証を取得したタンナリーから調達。

マルベリーは2026年にB Corp認証を取得し、サステナビリティへの姿勢も感じられるコレクションです。

長く寄り添う大人の名品バッグ

上質な素材感と高い汎用性を備えたマルベリーの「ボストン」は、日常にも特別な日にも寄り添う存在。時代に左右されないデザインだからこそ、長く愛用できるのも魅力です。

自分らしいスタイルを格上げしてくれる一生ものバッグとして、ぜひチェックしてみてください♪