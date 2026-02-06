2026年1月17日（土）から、『函館大沼プリンスホテル』にて、冬季アクティビティエリア『函館大沼スノーフィールド』がオープンしています。

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

『函館大沼スノーフィールド』では、新たなウインターアクティビティゾーンとして、『スノーシュー』や『クロスカントリースキー』が登場！

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

『スノーシュー』は、積雪期にのみ立ち入ることが可能なエリアを含め、冬の大沼の多様な景観を楽しみながら静寂に包まれた大沼の雪原や森林エリアを歩くことができます。冬季ならではの自然を身近に感じることができますよ。

『クロスカントリースキー』は、初心者から経験者までレベルに応じた利用が可能。アクティビティに必要な防寒着・防寒シューズのレンタルも完備されているので、冬の北海道に不慣れな方や手ぶらで参加する方でも安心して利用できます！

詳細情報

函館大沼プリンスホテル

住所：北海道亀田郡七飯町西大沼

電話番号：0138-67-1114

北海道Likers編集部のひとこと

アクティビティ体験後の冷えた身体は、やわらかな肌ざわりの泉質が特長の『函館大沼プリンスホテル』の温泉露天風呂でゆっくりとあたためて◎

函館大沼ならではの自然環境と広大な敷地を生かした、ウインターアクティビティを気軽に楽しめそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【函館大沼プリンスホテル】 静寂の雪原へ、一歩踏み出す冬体験。「函館大沼スノーフィールド」OPEN - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

