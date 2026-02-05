ドトールコーヒーショップで、2026年2月19日（木）から「ふわりと香る。桜フェア」がスタート♡ 春の訪れを感じる限定ドリンクやスイーツが続々登場します♪ 今年は、ゆずの爽やかさが香る「ゆず香る桜オレ」や、抹茶わらびもち入りの「ゆず香る抹茶わらびもちオレ～桜～」、白桃の果肉入り「桜香るピーチグリーンティー」など魅力的なラインナップがそろい、春のおでかけ気分を盛り上げます。さらにポイントキャンペーンも実施でおトクに楽しめる！

春限定ドリンクで華やかに

桜フェアの主役となる春限定ドリンクは、春らしい彩りとフレーバーが魅力です♡

ゆず香る 桜オレ （ホット・アイス）

価格：Sサイズ 540円(税込)～

桜ミルクに木頭柚子ジュレを合わせ、抹茶パウダーと桜パウダーで華やかに。

ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～（アイスのみ）

価格：640円(税込)

桜ミルクと抹茶わらびもち、木頭柚子ジュレを組み合わせたデザート感覚ドリンク。

桜香る ピーチグリーンティー（アイスのみ）

価格：550円(税込)

グリーンティーに桜ソースと白桃ソースで爽やかな味わい。

期間限定の桜デザインカップで、テイクアウト時も春気分を満喫できます♪

ドトールで春満喫♡桜香るドリンク＆スイーツ＆お得なポイント情報

春スイーツ＆コーヒーも勢ぞろい

桜香るパリパリチョコミルクレープ

価格：540円(税込)

香ばしいクレープに苺チョコと桜風味ホイップ。

もっちり桜どらやき

価格：300円(税込)

国産よもぎ大福＆桜餡、北海道小豆のハーモニー。

ふんわり桜マフィン

価格：290円(税込)

桜葉入り生地と桜餡が春らしい。

しっとり桜バウムクーヘン

価格：290円(税込)

桜の香りがふわっと広がるバーム。

桜香るショコラフィナンシェ

価格：730円(税込) 1箱/3個入

桜ショコラクリーム入りの贅沢フィナンシェ。

プレミアムローストコーヒー桜

価格：コーヒー粉（200ｇ）1,360円（税込）/ドリップカフェ（5パック）590円（税込）

また、春だけの特別なコーヒーとしてプレミアムローストコーヒー桜も数量限定で登場し、桜の香りを楽しむコーヒータイムにもぴったりです♪

おトクに楽しむ！ポイントキャンペーン

桜フェア期間中は、ドトール バリューカードを使ったおトクなキャンペーンも開催♪

期間中に対象の桜ドリンクやスイーツ、桜コーヒー（粉・ドリップ）を購入すると、もれなく＋100ポイントプレゼント（通常のポイントとは別に1回のみ）。

さらに、アプリエントリー＆5回以上の購入で最大＋100ポイントがもらえるステップアップキャンペーンも実施。

対象商品を買うごとにポイントが貯まりやすく、春のお気に入りを何度でも楽しみたくなる企画です♡

春を満喫♡ドトールの桜フェアで出会う季節の味

ドトールの「ふわりと香る。桜フェア」は、2026年2月19日（木）～4月8日（水）の期間限定で開催中♡ 春限定ドリンクやスイーツは、木頭柚子ジュレや抹茶わらびもち、白桃ソースなど、華やかで新しい組み合わせが魅力です。さらに、桜デザインカップやポイントキャンペーンで楽しみ方も広がります♡ 今年の春は、ドトールで季節を感じるひとときをぜひお過ごしください♪