【靴のヒラキ】軽量フラットシューズが858円！上場20周年記念でスニーカーなどがお得価格に。

2026年11月に、上場から20年を迎える「靴のヒラキ」は、26年2月から「上場20周年キャンペーン」を開催しています。

抽選で最大1万円クーポンが当たる

20年分の"ありがとう"を込めた「上場20周年キャンペーン」では、靴のヒラキオリジナルの定番商品などをスペシャルな価格で販売しています。季節ごとにお得な商品が用意されているため、定期的にチェックするのが良さそうです。

また、「靴のヒラキ」の公式通販で5500円以上購入すると、毎月抽選で1万円、もしくは1000円のクーポンが当たるキャンペーンも開催しています。

こだわり満載のオリジナル商品がお得に

・Fuwarite Airy（ふわりっとエアリー）

女性の足の悩みに寄り添った、快適な足元をサポートする超軽量フラットシューズ。片足わずか90gと、長時間履いても軽やかに歩けます。

土踏まずに吸い付く立体インソールが歩行時の衝撃を吸収。足の動きに合わせてよく曲がり、しっかりフィットするから、踏み出しやすく着地もスムーズです。

価格は858円。サイズ展開は22.0から26.0センチまでです。

カラー展開は、オフホワイト／ブラック／オーク／イエロー／ピーチベージュ／シルバーの6色です。

詳細は公式サイトで確認できます。

・JOG弾スニーカー（ジョグダンスニーカー）

硬すぎず柔らかすぎない「ちょうどいい」独自開発のアウトソールで、履き心地の良さを実現。毎日の通勤にも使えるスポーティな厚底スニーカーです。

弾力性の良いアウトソールが着地したときの衝撃を緩和。また、通気性の良いメッシュ素材を使用しているほか、軽量化などの工夫も詰まっています。

価格は1078円です。

レディースのサイズ展開は22.5から25センチまで。カラー展開は、ホワイト／ブラック／ミント／ラベンダー／ブラックブラックの5色です。

なお、メンズのサイズ展開は22.5から28センチまで、カラー展開はホワイト／ブラック／ネイビー／オレンジ／ブラックブラックの5色。

詳細は公式サイトで確認できます。

5500円以上のお買い物で最大1万円のクーポンが当たる

2月2日から11月30日23時59分まで、「上場20周年謝恩クーポン」が当たるキャンペーンを開催しています。期間中、靴のヒラキ公式通販で5500円以上購入すると、毎月抽選で1万円クーポンを10人、1000円クーポンを1000人に当たります。

クーポンは靴のヒラキの公式通販のみで利用できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部