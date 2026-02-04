マルタン・マルジェラが日本初の個展を九段ハウスで開催　親密な距離感で作品が観れる構成に

アーティストとして活動するマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）が、日本初の大規模個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」を、東京都の登録有形文化財「九段ハウス」で開催する。期間は4月11日から29日。

マルタン・マルジェラは1957年生まれ。アントワープ王立芸術学院を卒業後、ジャン＝ポール・ゴルチエのアシスタントを経て1988年に自身の名前を冠したブランドを設立し、独自の世界観で高い評価を得てきた。1997年から2003年までは「エルメス（HERMÈS）」のウィメンズのクリエイティブ・ディレクターを兼任するなど精力的に活動していたが、2008年のメゾン マルジェラの20周年記念ショーを機にファッション業界を離れ、アーティストとしての活動をスタート。人間の身体をインスピレーション源に、再利用・分解・変容という一貫したテーマに取り組み、2021年にパリのラファイエット・アンティシパシオンで初の個展を開催して以降、北京、ソウル、ブリュッセルなど世界各地の美術館やギャラリーで精力的に作品を発表し続けている。

マルジェラは2000年、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の世界初の路面店を恵比寿にオープン。邸宅をそのままに、家全体を展示スペースや売り場として使用する独創的な空間を演出していた。同個展でも、マルジェラが大切にしてきた「私的な空気感」を反映し、生活の痕跡が残る古い邸宅に作品を設えて来場者が親密な距離感で作品を閲覧できるように構成。キュレーションと構成も全て同氏が手掛け、コラージュ、絵画、ドローイング、彫刻、アッサンブラージュ、映像など多様な技法で制作した作品を展示する。

マルジェラは個展について「再び東京に戻り、1927年に建てられたこの家で作品を見せられることを嬉しく思います。2000年のときと同じように来場者が各部屋の親密な空間の中で作品と出会い、驚きを感じてもらえることを願っています」とコメントしている。

◾️MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE

会期：2026年4月11日（土）〜4月29日（水）

会場：九段ハウス

所在地：東京都千代田区九段北1-15-9

開催時間：10:00〜19:00

※2026年4月29日（水・祝）のみ最終入場16:00、閉館時間17:00

入場料：一般 2500円

チケット購入サイト（ArtStickerで後日公開）