【不二家】2月のお得なセールまとめ。日にち限定のお得な商品にエコバッグがもらえる「不二家の日」も！

不二家の公式サイトでは、「お得セール情報」としてお買い得の商品やキャンペーン情報を公開しています。

今回は、2026年2月実施のセールやキャンペーンを紹介します。

ほぼ毎日セールを開催！

2月の不二家は、「不二家の日」をはじめとしたお得なキャンペーンや限定スイーツが登場します。

●窯焼きシューの日

毎週水曜日に「窯焼きダブルシュークリーム」がお得になるセールを開催。

2月は4日、11日、18日、25日が対象です。

●スイーツ応援セール

日にち限定で、スイーツのセールを開催しています。

2月6日以降のセール対象商品は以下の通り。

【2月6日から8日】

罪すぎミルクレープ（チョコミルキー） 626円

【2月6日から11日】

ペコちゃんのツインほっぺ（シャンテリー＆カスタード） 177円→127円

チョコ生ケーキ 577円→491円

【2月13日から15日】

コッペパイ（粒餡＆ミルキー） 380円

ペコちゃんのツインほっぺ（あまおう苺＆ミルキークリーム）177円→127円

【2月20日から23日】

ミルキーソフトクリーム風タルト（チョコミルキー） 496円

サンリオマカロン（各種） 216円→129円

ふんわりスフレチーズケーキ 577円→491円

【2月27日から3月1日】

盛り過ぎ窯焼きダブルシュークリーム（チョコミルキー） 437円

ペコちゃんのツインほっぺ（あまおう苺＆ミルキークリーム） 177円→127円

●「マンスリーシーズン ドリームストーリー」商品販売

毎月22日から月末までの期間限定で、「夢がつまったとっておきのあまい物語」をテーマにしたスイーツが登場。

2月22日から28日までの7日間限定で「マンスリーシーズン ドリームストーリー 〜苺とチョコレートのドームケーキ〜」を販売します。

●不二家の日

2月28日の「不二家の日」では、「ミルキー75th」をテーマにしたオリジナルエコバッグプレゼントや限定スイーツが登場します。

【「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」プレゼント】

2280円以上購入すると、先着で1枚もらえます。数量限定のため、無くなり次第終了します。

なお、アニバーサリー予約特典お渡し対象や、不二家レストランでの店内飲食・料理のテイクアウトはプレゼント対象外です。

【ミルキーをテーマにしたスイーツ】

「ミルキー75th スペシャルケーキ」「ストロベリーミルキーマーブルケーキ」「ミルキークリームロール」「ぽにょっとミルキー」の4種が販売されます。

●バレンタイン・ホワイトデー商品販売

3月14日まで、「クラシックショコラ」「愛媛県産せとかとチョコのダブルミルクレープ」など、大切な人に贈りたくなるスイーツが販売されます。

店舗によって商品の取り扱いのない場合や売り切れの場合があります。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

