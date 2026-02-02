ケイト・スペード ニューヨークで楽しむ春♡軽やかに進化したKSDuoバッグ

ポジティブで自信に満ちたムードが広がる、ケイト・スペード ニューヨークのSpring2026コレクション。ブランドのヘリテージに現代的な感性を重ね、軽やかな素材や美しいカラーパレットで春らしい空気感を表現しています。思いがけないディテールが光るバッグたちは、春コーデやおでかけスタイルに自然と寄り添い、日常を前向きに彩ってくれる存在♡今季注目のKSDuoにフォーカスします。

軽やかさを纏うKSDuoクロスボディ

今季のキーワードである“軽やかさ”を体現するのが、進化した〈ケーエスデュオ〉シリーズ。メタリックやフリンジ、スネークエンボスなど、豊かなテクスチャーが春らしい表情を演出します。

22㎝×27㎝×7㎝のクロスボディバッグは、ケーエスデュオクロスボディバッグブラック/シルバー、サウスウエストデザート、ローレルリーフ、メロンボール各52,800円、ケーエスデュオフリンジクロスボディバッグトゥルーホワイト66,000円、ケーエスデュオクリンクルメタリックレザークロスボディバッグシルバー57,200円、ケーエスデュオスネークエンボスドクロスボディバッグペールサファリン62,700円。

7つの新色と新たな表情が、春バッグの選択肢を広げます。

新登場ラージサイズで広がるスタイル

今季新たに加わったラージクロスボディは、収納力と洗練を両立した注目シルエット。

33㎝×40㎝×10㎝のサイズ感で、ケーエスデュオラージクロスボディバッグサウスウエストデザート69,300円、トゥルーホワイト69,300円、ブラック69,300円を展開します。クロスボディ、ショルダー、クラッチの3WAY仕様で、春のおでかけからデイリーまで幅広く活躍。

軽やかなフォルムが、エフォートレスな洗練を演出します。

4WAYで楽しむ万能デザイン

KSDuoは、クロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチの4通りで使える、ケイト・スペード史上最も汎用性の高いデザイン。

取り外しと調節が可能なストラップで、気分やシーンに合わせたスタイリングが叶います。アクティブにもフォーマルにも対応し、コンパクトながら収納力も備えた頼れる存在。オンオフ問わず、春の装いに寄り添います。

春を前向きに楽しむ相棒バッグ

軽やかさと構築的な美しさが共存するKSDuoは、春のスタイリングを一歩先へ導く存在です♪豊かなカラーストーリーと多彩な持ち方で、自分らしいおしゃれを自由に表現できるのも魅力。

新しい季節の始まりに、気分まで明るくしてくれるバッグを迎えてみてはいかがでしょうか。