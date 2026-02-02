白さが続く秘訣は、泡の力！抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXを搭載した最先端のアイテム【東芝】のドラム式洗濯機がAmazonに登場中‼
自動洗浄で、手間なく清潔に。【アイリスオーヤマ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
東芝のドラム式洗濯機は、黄ばみや皮脂汚れを防ぎ、衣類の白さを長く保つ「抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX」を搭載したアイテムだ。
ナノサイズの泡が繊維の奥まで浸透し、冷水でも高い洗浄力を発揮。マイクロバブルが汚れの再付着を防ぎ、すっきりとした洗い上がりを実現する。さらに、温水と組み合わせた洗浄モードでは、約60度除菌や油汚れの分解、黄ばみのつけおき洗浄など、目的に応じたケアが可能。
すすぎ工程では、泡の力で洗剤残りを除去し、柔軟剤の効果を高める。乾燥フィルターや排水フィルターはワンタッチでお手入れでき、熱交換器や乾燥ダクトも自動洗浄機能付きで、メンテナンスの手間を軽減。低振動・低騒音設計により、時間帯を気にせず使える静音性も魅力。
スマートフォン連携により、衣類や目的に合わせた洗濯コースのダウンロードや、洗剤・柔軟剤のオンライン購入にも対応。日々の洗濯を、より清潔に、より快適に、よりスマートに支える一台。
