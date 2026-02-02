「神戸ルミナリエ」で味わう、神戸阪神間グルメが大集結！「KOBE ディライト・ファウンテン」

阪神・淡路大震災から、沢山の方へ希望の明かりとして復興のシンボルとなる「神戸ルミナリエ」。会場の東遊園地南側園地（花時計広場）にて、神戸・阪神間から食の魅力を発信する12の企業が集結する「KOBE ディライト・ファウンテン」が開催中です。幻想的な光のイルミネーションに包まれながら、神戸ならではの食べ歩きグルメをご紹介します。

第31回神戸ルミナリエ

年に一度、この日を待ち望む来場者で溢れる東遊園地南側園地。日暮れどきになると会場が一堂となり、5・4・3・2・1とカウントダウンと共に、煌びやかなイルミネーションが点灯されると一気に会場は温かい空気に包まれます。

KOBE ディライト・ファウンテン

東遊園地南側園地（花時計広場）は、イルミネーションを鑑賞しながら、地元ならではのグルメが大集結！会場でしか味わえない限定グルメや、自慢逸品をご用意。神戸や阪神間で馴染みのあるお店が集結する特別な機会となっております。

ドンク

ぷりっとジューシーな粗びきソーセージに、濃厚なボロネーゼソースがたっぷりの「粗びきソーセージとボロネーゼのプレフ」。優しい甘さの淡路玉ねぎに、なめらかなチーズと香ばしいベーコンをサンドした「淡路玉ねぎのベーコンチーズバーガー」。

中国料理 金龍閣

プリプリの海老や烏賊にシャキシャキのキャベツがたっぷりと入った「海鮮焼きそば」。焼きそばが焼きあがるソースの香りに誘われて…ビールやお酒との相性も抜群です。

TON’S

食べ出すと止まらない「焦がし＆ナッツクッキー」。カシューナッツやアーモンドなどのミックスナッツと、カリッと軽い食感のクッキー。カップに入っているのでお土産にもぴったりです。

神戸コロッケ





「神戸コロッケ」✕「剣酒造」コラボ商品の「日本酒コロッケ(会場限定)」。

サクサクの衣で包みこんだ、極上黒松剣に酒かすとクリームチーズ、鮭×白みそを合わせた日本酒クリームは、まろやかな口当たりで濃厚な旨み。ふわりと香るゆずの皮の香りが上品な大人のコロッケです。

エム・シーシー

ボリューム満点！お肉好きさんにはたまらない「100 時間かけたビーフカレー」。贅沢な洋食を手持ちグルメでいただける「スープバゲット 100 時間かけたビーフシチュー」は、オシャレな見た目もお写真映えもバッチリです。

ＱＢＢ

「QBB×DONQ 神戸デザートクロワッサン」。サクフワのクロワッサンの中には、たっぷりのホイップクリームと表面にはチョコレート、寒い冬にぴったりなデザートです。

神明ホールディングス

「神明厳選食べ比べセット」炊き立てのおにぎり。こしひかり・ゆめぴりか・青天の霹靂の3種類食べ比べられるお茶付きのセットは、思わず笑みが溢れます。

アンリ・シャルパンティエ

焼きたてフィナンシェ3種 3個セット(プレーン・ショコラ・ショコラナッツ)は、会場にて焼きたてを提供。

普段味わえない“焼きたてフィナンシェ”3種類をご用意！「フィナンシェ５個入り（神戸ルミナリエ）」や「プティ・ガトー・アソルティ８個入り（神戸ルミナリエ）」は、お土産やギフトにオススメです。

UCC

ゴロゴロ食感のお野菜と牛すじの旨みたっぷり！わたあめのふわっと優しい甘さとまろやかなチーズの味わいが本格的！「神戸牛すじビーフシチュー」。

剣菱

寒い冬に飲みたくなる日本酒、上品な杉マスにて提供する「樽酒黒松剣菱 杉マス」。飲み終わりは自宅での利用可能。ブースにはお土産やギフトにもぴったりな、「黒松剣菱 一合瓶」などもご用意！

うっとりとするような美しいイルミネーションを眺めながら、温かいお料理にドリンク。「神戸ルミナリエ」でのひとときをお写真や動画で記念撮影するのもお楽しみ。

「ＫＯＢＥディライト・ファウンテン」神戸・阪神間から、食の魅力を発信する12の企業が大集結！至極のグルメの饗宴、現地でしか味わえない「限定商品」や自慢の逸品をお楽しみください。

※内容は予告なく変更する場合がございます。

第31回神戸ルミナリエ

KOBE ディライト・ファウンテン

東遊園地南側園地

兵庫県神戸市中央区加納町6

2026年1月30日～2月8日

薄暮～21:30