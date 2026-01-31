人気占い師に聞いた「モテない人」から脱却する方法

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「急いては恋を仕損じる？」恋愛運が下がる行動

1年のスタートには「今年中にあれもこれもやらなきゃ！」と焦りがちですが、急いた気持ちは「特に恋愛運にはよくない」とぷりあでぃすさん。どんなポイントがNGなのかをひとつひとつチェックしていきましょう。







1.「せっかち」は恋愛において悪影響

みなさんの周りで「せっかち」な方はいますか？ もしかしたら自身がせっかちと自覚している人もいるかもしれません。仕事においては、効率を上げたり、ムダを省くことができるので成功者に多いかもしれません。でもせっかちさんは実は恋愛運がよくない傾向にあるんです。







2.「恋愛下手」の共通点

まずは話し方。私のもとに相談に来る方で、「いい出会いがない」という人に多く見られるのがみなさん「早口」なこと。自分の言いたいことや思いついたことを一気にダーッとお話するタイプが多いです。そういった話し方ばかりしていると、「押し売り感が強いな」「自分の話ばかりで人の話は聞かない人だな」とマイナスイメージがついてしまうので注意が必要です。







3.好きな人の前では「ゆっくり」を意識

恋愛に慣れていないから、「沈黙が怖くて話してしまう…」という人が多いかもしれませんが、会話にはときに「間（ま）」も大切です。自分の不安を相手に押し付けるのではなく、好きな相手の話を引き出してみたり、好きな相手の前ではゆっくり話すことを意識するようにしましょう。









