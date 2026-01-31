収納すっきり、使い勝手ばつぐん！【ティファール】フライパン9点セットをAmazonでお得に購入！
調理も片付けもスマートに。【ティファール】フライパン9点セットがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
世界150カ国で愛用されるティファール製品。取っ手がとれるティファールだから使い方自由自在。コーティングの耐久性がアップし、従来品比で2倍の耐久性に。ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3カ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりフィットする設計。
丈夫なチタンが独自のコーティング技術を採用しており、こびりつきにくさが長持ち。
通温度の見える「お知らせマーク」の模様が消えたら、余熱完了・適温に温まった合図。食材を入れるベストなタイミングが目で見て判る。
専用取っ手でカチッとワンタッチで、しっかりフィット。ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3カ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりフィットする設計。取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗いができる。
人間工学にもとづき開発されたデザインは、握りやすく、手にかかる負担も軽減。快適な調理をサポートする。
