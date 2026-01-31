もう襟伸びに悩まない！【チチロバ】のすべらない多機能ハンガーがAmazon限定で販売中！
掛けるだけで美シルエット。【チチロバ】のすべらない多機能ハンガーがAmazon限定で販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ハンガー上部の切り込みにより、狭い襟口にも伸ばさずにサッと入り、着る時も襟を引っ張らずにハンガーから外せるので、首元がヨレヨレに伸びることがない。
ラバー加工でどんな衣類もしっかりキャッチして、傾けても滑り落ちない。
厚さわずか0.6センチのスリム設計で、クローゼット内の衣類を省スペースでスッキリ収納。
連結フック付き。タテ方向に連結できるので、衣類下にできるデッドスペースも有効活用。
