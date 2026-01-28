ハリー・ポッター×銀座コージーコーナー♡魔法みたいなスイーツが再登場

物語の世界に迷い込んだような、ときめきのスイーツが再び登場。銀座コージーコーナーから、「ハリー・ポッターと賢者の石」の世界観を表現したプチケーキと焼菓子ギフトが、期間・数量限定で発売されます。見た目の可愛さはもちろん、作品への愛がぎゅっと詰まったラインナップは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。魔法みたいに心が弾む時間を楽しんで♡

物語を味わうプチケーキセット

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、映画の名シーンやキャラクターをモチーフにしたプチケーキの詰め合わせ。

価格は3,300円（税込3,564円）、専用BOX入りで、販売期間は1月30日（金）～2月15日（日）頃。

9種類それぞれ異なる味わいで、グリフィンドールやスリザリン、賢者の石など、物語の世界を一つひとつ楽しめます。

※1北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

ギフトにぴったりな焼菓子も♡

焼菓子派には、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」と「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」がおすすめ。

ヘドウィグデザインのギフトは価格1,000円（税込1,080円）、スイーツ缶は1,500円（税込1,620円）。

いずれも1月30日（金）～2月下旬頃まで販売予定で、クッキーには物語に登場するアイテムがプリントされています。

※2福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません。

予約＆特典で楽しさ倍増

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」はネット予約にも対応。予約受付期間は1月28日（水）～2月10日（火）、お渡しは2月2日（月）～2月15日（日）。

購入者にはケーキ解説書リーフレット付きで、味と物語のポイントをより深く楽しめます。

甘い魔法で特別なひとときを

銀座コージーコーナーが届けるハリー・ポッターのスイーツは、見て楽しい、食べて幸せな魔法のひと箱。プチケーキも焼菓子も、作品の世界観を大切に表現した特別な存在です。

頑張った自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも♡この冬だけの甘い魔法を、ぜひ味わってみてください。