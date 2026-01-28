電子承認化が導入されたのにアナログ上司は「一度、紙で見せて」!?デジタル化を阻む“上司”という名の壁【作者に聞く】
【脱紙社会】社内に電子承認システムが導入！なのに、上司の衝撃発言にガッカリ…
働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、どこか哀愁を漂わせつつもクスッと笑える漫画にして発信している青木ぼんろさん(@aobonro)。「それ、うちの会社でもあった…」と思わずうなずいてしまうエピソードの数々が、多くの共感を集めている。
ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」と題し、全編描き下ろしでお届け中だ。誰もが一度は経験したことがある“職場あるある”が、笑いとともに突き刺さる。
ここ数年で職場のデジタル化は一気に加速。紙にハンコを押す文化は姿を消し、「電子承認システム」という便利そうな仕組みが導入された。――された、はずだった。
しかしここで、「紙で見ないと分からないから」そう言って、電子化に真っ向から反対する昭和世代の上司が現れる。画面より紙、クラウドよりファイル。時代の波は、ここで一度、減速する。このエピソードは、青木さんが前の職場で実際に体験した出来事だという。かなりお堅く、保守的な体質の会社だったため、人に話すたび「今どきそんな会社あるの!?」と驚かれることが多かったそうだ。
■逆行しているようで、ちょっと分かる気もする
デジタル化の波に逆らう社員は、どこの職場にもいる。青木さん自身、「新しいことを覚えるのは確かに体力がいるので、気持ちは分からなくもない」と語る。ただし、その一方で「便利なものは使っていかないと、世界や時代に置いていかれる」という現実もある。
問題は、上司がアナログ派の場合、部下は合わせるしかない、ということだ。結果、電子化を推進しているはずなのに、なぜか仕事は増えていく。「基本は電子だけど、紙でも印刷して保管する」――はい、二度手間確定。便利さとは一体何なのだろうか…!?。
■今日も板挟みの、愛すべき全国のサラリーマンへ
アナログ派の上司と、デジタル化が進む職場。その間で静かに消耗していく社員たち。今日もどこかの会社で、「電子で出したのに紙で求められる」という謎イベントが発生しているのだろう。
青木ぼんろさんは、そんな“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、当事者にとってはなかなかの一大事なサラリーマン生活を、これからも漫画にして描き続けていく。
次はどんな「あるある」が飛び出すのか。期待せずにはいられない。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
