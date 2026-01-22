ターンテーブルでムラなくあたため可能。一人暮らしにも最適な【シャープ】の電子レンジがAmazonに登場中‼
大きなボタンで、操作も簡単。忙しい日常を支える電子レンジ【シャープ】の電子レンジがAmazonに登場!
シャープの電子レンジは、一人暮らしにぴったりのターンテーブルタイプ電子レンジ。ターンテーブルで加熱ムラを抑え、食材を均一にあたためることができる。庫内は広く、大きめのお弁当や料理も使いやすい設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
トーストやチーズトーストをワンタッチで作れる機能を搭載し、忙しい朝にも便利。重量センサーによる「かしこくセンサー加熱」で、食材の状態に合わせて自動で最適なあたためを行う。
さらに「あたためワンキー」で、ごはんやおかずをボタンひとつで食べ頃の温度に仕上げることが可能。
操作ボタンは大きく見やすく配置され、直感的に使えるシンプル設計。毎日の食事準備を快適にサポートする一台だ。
