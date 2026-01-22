声だけでも恋は始まるのか？工場勤務の人タラシ男と惣菜部の女…顔も名前も知らない2人が出会ったら…!?【作者に聞く】
日々のルーティンの中で、「ご飯」だけが楽しみだという人も多い。ひとり暮らしで料理をしない田嶋にとって、個人経営のスーパーで売られている手作り弁当は、毎日を乗り切るためのささやかな支えだった。中でも忘れられなかったのが、惣菜部の手作りコロッケ。その味にすっかり心を掴まれた田嶋と、弁当を作る惣菜部のあかり。顔も名前も知らないまま、電話だけでつながる距離感が「尊い」「続きが見たい」と話題を呼んだのが、コマkomaさん(@watagashi4)の漫画「家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話」だ。
コマkomaさんが描く主人公は、意図せず人を惹きつけてしまう不思議な魅力を持っている。体つきがよく、一見すると近寄りがたいが、実は温厚で優しい。思ったことを素直に口にするが、口から出るのは人を和ませる言葉ばかりだ。そんな“人タラシ体質”は、清掃員の恋を描いた別作品でも読者の心を掴み、大きな反響を呼んできた。
■顔も知らないのに、心に残る「気になる存在」
工事現場で働く田嶋は、スーパーひまわりの弁当を毎日のように買いに来ていた。あまりの美味しさに同僚へ話したところ、いつの間にか大量注文を任されるようになり、昼用の弁当が足りなくなる事態にまで発展してしまった。そこで、「必要な個数を前日の18時以降に発注してほしい」と惣菜部の姉を経由して妹・あかりの連絡先が田嶋に伝えられたのだった。
それ以降、2人は毎日のように電話で弁当の相談をするようになる。「毎日でも食べたい」と素直に称賛する田嶋に、あかりは好みの具や品目を聞きながら応える。短いやりとりの積み重ねが、互いの日常にそっと溶け込み、気づけば電話は活力の源になっていた。
■会えるはずの日に生まれた、すれ違い
ある日、田嶋が弁当を取りに行けず、あかりが工事現場へ届けることになる。顔も知らない“電話の相手”に会えることを楽しみにしていた田嶋だったが、同僚たちが合コン目的で待ち構えていると知り、思わず不機嫌に。一方、会社を訪れたあかりは、田嶋が不在だと知って落ち込んでしまった。
互いに気になる存在でありながら、一歩を踏み出せないまま時間が過ぎていく。そこへ田嶋の元カノからの連絡が入り、物語は静かに揺れ動いていく。派手な出来事はないが、感情の機微が丁寧に描かれていく展開が胸に残る。
■見守る読者が迎えた、やさしい結末とは
名前も知らない2人の行方に、SNSでは多くの応援コメントが寄せられた。物語のラストには「花嫁の父親な気分」「ようやく聞けた」といった声が並び、甘酸っぱい余韻に包まれる。弁当から始まった小さな縁は、静かに、しかし確かに2人を結びつけていた。
取材協力：コマkoma(@watagashi4)
