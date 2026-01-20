ティファニー新作ウォッチが集結♡LVMHウォッチウィークで輝く伝統と革新

ティファニーは、昨年に続き2度目となるLVMHウォッチウィークに参加し、新たなクロノグラフと3つの新作時計を発表します。175年以上にわたる時計製作の伝統を背景に、ジュエリーの美学と高度なウォッチメイキングを融合。象徴的なデザインと宝石の輝きを通して、ティファニーならではのタイムピースの魅力を改めて提示します。

クロノグラフに宿るレガシー

「ティファニー タイマー 」ウォッチ

「ウォッチメイキングレガシー」のテーマでは、1866年に発表されたアメリカ初期のストップウォッチ「ティファニータイミングウォッチ」の160周年に着目。

その精神を現代的に再解釈した新作「ティファニータイマー」が登場します。プラチナ製ケースを採用した60本限定モデルで、インデックスにはバゲットカットダイヤモンドを配置。

ムーブメントにはカスタム仕様のエル・プリメロクロノグラフを搭載し、18Kゴールド製の「バードオンアロック」ミニチュアがローターにあしらわれています。

COHINA×SOMETHINGコラボ♡小柄女性のための美脚デニムが登場

宝石が刻むエタニティの時

「ティファニー エタニティ」バゲット ウォッチ

「ジェムストーンセッティングの芸術性」を象徴する新作が、「ティファニーエタニティ」バゲットウォッチです。

コレクション初となるバゲットカットストーンをあしらったベゼルと、自動巻き機械式ムーブメントを採用。

12種類のカットを施した貴石が時を刻むデザインで、トパーズ・エメラルド・サファイヤのグラデーションベゼルと、バゲットカットダイヤモンドベゼルの2種類が展開されます。

デザインの遺産を纏う新作

「ジャン・シュランバージェ バイ ティファニー」16ストーン マザー オブ パール ウォッチ

「デザインの遺産」では、ジャン・シュランバージェの独創性に着想を得た「16ストーン」コレクションの新作36mmモデルが登場。

マザーオブパール文字盤に、ダイヤモンドとゴールドのクロスステッチモチーフを配した回転リングが特徴です。

1959年誕生のジュエリーデザインを再構築し、時代を超えて愛されるティファニーの美学を表現しています。

時を超えて輝くティファニー

LVMHウォッチウィークを通して披露されるティファニーの新作時計は、伝統と革新が織りなす物語そのもの。

アーカイブに残る貴重な資料と共に紹介されることで、メゾンの深いルーツと未来への創造性が際立ちます。

ジュエリーと時計が響き合う、ティファニーならではの世界観に心奪われるひとときです♡