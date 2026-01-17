【混沌】はなんて読む？無秩序な状態を表す漢字
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「混沌」はなんて読む？
「混沌」という漢字を見たことはありますか？
普段はなかなか目にしない漢字ですが、秩序がなく混乱した状態を表す言葉です。
いったい、「混沌」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こんとん」でした！
混沌とは、秩序や規則性がなく、乱雑で混乱した状態を表す言葉。
また、何も存在しない、あるいはすべてが一つに混ざり合った原初的な状態という意味も持ちます。
日常会話では、思考がまとまらない、状況が混乱しているなど、混乱や無秩序の状態を指す言葉としても使われますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『四字熟語を知る辞典』
・『四字熟語辞典』（学研）
ライター Ray WEB編集部