¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¤Î¡È¼ê¼ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤Ë¶Ã¤¡ª¼ÂÍÑÅª¤¹¤®¤ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï
¡¡ÆüËÜ¸ì¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬¡¢´Á»ú¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡ÖÂæ½ê¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°ÕÌ£¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤¢¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢ÉÔØâ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤âÂ¸ºß¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£ÁÐ»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤Þ¤Ã¤³DDÁÐ»Ò¤µ¤ó¡Ê@makko_barlotus¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë°ìËç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¡ÖÁÐ»ÒÊ¬³Ð¤¨¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤·¤ÆÂÎ¤Ë¹ï¤ó¤À¡Ê²á·ãÇÉ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤³¤µ¤ó¤Îº¸¼ê¼ó¤ò¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¿ô»ú¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²èÁü¤«¤éÈ½ÆÉ¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¡Á01 13:30 2390g¡Á¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î½ÐÀ¸Æü¡¢½ÐÀ¸»þ´Ö¡¢½ÐÀ¸ÂÎ½Å¤ò¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë²á·ãÇÉ¤À¤Ê¡ª
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ÎÌÜÅª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤³¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼ê¼ó¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï
¡½¡½¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤Ã¤³¡§»ä¤¬»º¤ó¤À¤Î¤ÏÁÐ»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤Æ¡¢2¿ÍÊ¬¤Î½ÐÀ¸Æü¤Ê¤É¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤«¤é¤Î½ÐÀ¸Æü¤È½ÐÀ¸»þ´Ö¡¢¥°¥é¥à¿ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ5Ç¯¤Î3·î1Æü¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¡ü¡ü¡ÊÌ¼¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¡Ë R5 0301 13:30 2390g¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬2¿ÍÊ¬¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¡Ö2023 0301 13:30¡Á¡×¤ÈÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¼ê¼ó¤ÎÂÀ¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÏÂÎñ¤Ç¡ÖR5¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½2¿ÍÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¾ðÊó¤¬¤Þ¤Ã¤³¤µ¤ó¤Î¼ê¼ó¤ò¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤Ã¤³¡§¤Ï¤¤¡¢¤°¤ë¤Ã¤È¡£
¢¡Í½ËÉÀÜ¼ï¤äÊÝ°é±à¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡Ä¡È½ñÎàµÆþ¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¡É¤¬ÍýÍ³
¡½¡½¤³¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤Ã¤³¡§ÍýÍ³¤ÏÆó¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤ÄÌÜ¤ÏÍ½ËÉÀÜ¼è¤Î¤¿¤á¤Î½ñÎà¤Ê¤É¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¤ò¸«¤Æ½ÐÀ¸»þ´Ö¤äÂÎ½Å¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼êÄ¢¤ò³«¤¤¤Æ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¡¢³«¤¤¤Æ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ð¤ÎÂÎ½Å¤Ê¤Î¤«Ëå¤ÎÂÎ½Å¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Ëç¿ô¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í½ËÉÀÜ¼ï¤ò10ËÜ°Ê¾åÂÇ¤ÄÇ¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ß2¤À¤ÈÃ±½ã¤Ë20Ëç¤°¤é¤¤½ñ¤¯¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤¦¤«¡¢ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¡ß2¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½ñ¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤Ã¤³¡§¤Þ¤º¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£½ÐÀ¸ÆÏ¤±¤ä¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Î½ñÎà¤È¤«¡£ÂÐ¡¦Ìò½ê¡¢ÂÐ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½ñÎà¤¬°ì¤ÄÌÜ¤Ç¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀèÄø¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿Í½ËÉÀÜ¼ï¡£»ä¤Ï½ÂÃ«¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î¶è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ÏÉ¬¤ºËèÇ¯¼õ¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Þ¤Ã¤³:¤¢¤È¡¢ÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£ÊÝ°é±à¤Ë½Ð¤¹½ñÎà¡¢¶è¤Ë½Ð¤¹½ñÎà¤Ê¤É¡¢»³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿µÇ°¤Î°ÕÌ£¤â
¡½¡½º£²ó¤Î¤Þ¤Ã¤³¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¡ÖÊì»Ò¼êÄ¢¤è¤ê¤âÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ÎÍ½¿ÇÉ¼¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö²¿²óÌ¾Á°¤È½»½ê¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È½ÐÀ¸ÂÎ½Å¤«¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Þ¤Ã¤³¡§ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬½ñ¤¤¤¿Åê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÏÉ×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
