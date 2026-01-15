¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿¤Î¤Ë!? Âß¤·¤¿¶â¤ÏÌá¤é¤º¤Þ¤µ¤«¤Î·Ù»¡º»ÂÁ¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î·ëËö¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È¸½¼Â¤Î¶ìÌ£¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ºîÉÊ¤òÉÁ¤¯µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)¤µ¤ó¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡×¤Ï¡¢DVÈï³²¤Ê¤É¤ËÁø¤¦°ÍÍê¼Ô¤òÌëÆ¨¤²¤µ¤»¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿Âè14ÏÃ¤À¡£
ÌëÆ¨¤²ÅöÆü¡£µÜÌî¤Ï¡¢°ÍÍêÎÁ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤ò¡¢Âçºê¤µ¤ó¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£¡ÖÊÖ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤½¤¦¸À¤¤¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢Âçºê¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤Î¥½¥¦¥¹¥±·¯¤¬¡¢ÆÍÁ³µã¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÎÞ¤òÁ°¤Ë¡¢µÜÌî¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¡¢Âçºê¤µ¤ó¤Ï¤ª¤º¤ª¤º¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Äº¢¤ªÊÖ¤·¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Íè·î15Æü¤Ë¤ÏµëÎÁ¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤¹¤è¡×µÜÌî¤Ï¤½¤¦Åú¤¨¡¢¼ÚÍÑ½ñ¤òÅÏ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂçºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¤¤¤¤Ê¤ê°ÍÍêÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼ÒÄ¹¡¢ÀäÂÐ¤Ë²ø¤·¤à¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¤³¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¸íËâ²½¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ©¾ì¤¬¡Ä¡×¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µÜÌî¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Ëü¤¬°ì¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¼èºà¤â»Å»ö¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤ÎÁ´ºâ»º¤Ç¤¹¡×
¤¹¤ë¤ÈÂçºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ôËç¤ÎÀé±ß»¥¤È¾®Á¬¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤ÎÁ´ºâ»º¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×µÜÌî¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ÌóÂ«¤ÎÆü¡¢¤ª¶â¤Ï¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÌëÆ¨¤²¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌóÂ«¤ÎÍâ·î15Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£µÜÌî¤Ï°Õ¤ò·è¤·¡¢Âçºê¤µ¤ó¤Î¿·µï¤òË¬¤Í¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤È¡¢Âçºê¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀèÆü¤ªÂß¤·¤·¤¿¤ª¶â¤Î·ï¤Ç¡Ä¡×¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¡×¡Ö¤¨¡© ¤¢¡Ä¤¤¤ä¡¢µÜÌî¤Ç¤¹¤è¡£µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¡£¤ª¶â¡¢Âß¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤¹¤ë¤ÈÂçºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ª¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¡¢ÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¡¢¡Ö»à¤Í¡×¤½¤¦¸À¤¤Êü¤Á¡¢Èâ¤ÏÊÄ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¢£3»þ´Ö¤ÎÂÔµ¡¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï·Ù»¡
Æ¬¤Ë·ì¤¬¤Î¤Ü¤Ã¤¿µÜÌî¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¡£¥É¥¢¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È3»þ´Ö¡£¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·Ù»¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ÎÉô²°¤ÎÊý¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤ËÉÕ¤Å»¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡×¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµÜÌî¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼ÚÍÑ½ñ¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£¼ÚÍÑ½ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢·¯¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢µÜÌî¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÀÅ¤«¤Ëµã¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÆÀÚ¿´¤ÇÂß¤·¤¿¤ª¶â¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½õ¤±¤¿¤Ï¤º¤Î°ÍÍê¼Ô¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ëµ¿¤ï¤ì¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ïµõ¤·¤µ¤À¤±¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢µÜÌî¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¤½ý¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅÜ¤ê¤è¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÀäË¾¤Ç¤·¤¿¡×
¸å¤ËµÜÌî¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊò¤ì¤ë¡¢¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏÅÜ¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·Ù»¡¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¼ÒÄ¹¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±Ô¤¤¡£Æ°ÊªÅª¤Ê´ª¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£·ë²ÌÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´ª¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿Í¤ò½õ¤±¤ë»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)
