しまむらに「スヌーピー」コミック柄バッグが新登場！肉球チャーム財布やモチーフサンダルも
2026年のはじまりに、新しいお財布やバッグはいかが？スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作アイテムが、2026年1月13日より全国のしまむら店舗とオンラインストアに登場！PEANUTSのコミック柄をあしらったバッグや、レザー風のコンパクト財布、立体モチーフ付きのサンダルまで、デイリー使いにぴったりなアイテムがそろう。
【画像】しまむら×PEANUTSの新作アイテムを見る
■スヌーピーファン必見！コミック柄バッグが1419円から
今回のラインナップで注目したいのが、PEANUTSの原作コミックをそのままプリントしたバッグシリーズ。
「レディース バッグ」(各1419円)は、スヌーピーと親友ウッドストックの掛け合いをデザインしたものと、スヌーピーとチャーリー・ブラウンのエピソードをあしらったものの2柄を展開。ライトグレー、ダークベージュ、ホワイト、ベージュの4色から選べる。縦21×横33×マチ幅15センチと、A5サイズのノートやタブレットも余裕で入るサイズ感。中にはオープンポケットが2つとファスナーポケットが1つ付いており、荷物をすっきり整理できる。
もうひとつの「トートバッグ」(各1419円)は、ポケット口に折りたたんで収納できる優れもの。使わないときはコンパクトにまとめておけるので、旅行のサブバッグやエコバッグとしても重宝しそう。縦40×横47×マチ幅13センチのたっぷりサイズで、アイボリーとブルーの2色展開。コミック柄の総柄デザインが目を引く一品だ。
■スイーツ柄がキュートな巾着バッグ
巾着型のころんとしたフォルムがかわいい「レディース 2WAYバッグ」(各2970円)。スヌーピーとスイーツの刺しゅうが施されたデザインは、さりげなくキャラクターを取り入れたい大人の女性にもぴったりだ。スヌーピーとドーナツをデザインしたものと、アイスクリームをあしらったものの2柄で、それぞれ2色ずつの計4パターンから選べる。
ロープタイプの持ち手とショルダーストラップが付属しており、どちらも取り外し可能なのがポイント。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感で、荷物の量やその日のコーディネートに合わせて使い分けられる。
■レザー風財布はデザイン2種！肉球チャームがたまらない
レザー風の仕上がりが上品な「レディース 財布」(各1419円)は、2タイプがラインナップしており、どちらもグレーとブラウンの2色展開だ。
BOX型の折りたたみ財布は、小銭が取り出しやすい形状が特徴。スヌーピーとウッドストック、お花があしらわれたほっこりデザインで、開けるたびに癒やされそう。縦9×横10×マチ1センチの手のひらサイズで、ミニバッグにもすっぽり収まる。
もうひとつのファスナー付きタイプは、PEANUTSの仲間たちが横一列に並んだデザインで、スヌーピーの肉球モチーフのチャームがアクセントになっている。
■スヌーピーのお顔がぽこっ！モチーフサンダル1969円
「レディース サンダル」(各1969円)は、スヌーピーの顔がちょこんと乗っている姿がなんとも愛らしい。カラーはブラックとベージュの2色で、サイズはM・L・LLの3サイズ展開。厚みのあるソールで安定感があり、ちょっとしたおでかけやワンマイルコーデにぴったり。足元からさりげなくスヌーピーをアピールできる、春先まで活躍しそうな一足だ。
■マルチクリップはヘアアレンジやバッグのアクセントに！
「レディース ヘアクリップ」(各759円)は、スヌーピー＆ウッドストック、スヌーピー＆オラフのセット、2種類がラインナップしている。ヘアクリップとして使うのはもちろん、帽子やバッグにつけてアクセントにするのもおすすめ。
今回の新作は、2026年1月13日から全国のしまむら店舗とオンラインストアで販売中。人気アイテムは早めに売り切れる可能性もあるので、お気に入りを見つけたら迷わずチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】しまむら×PEANUTSの新作アイテムを見る
今回のラインナップで注目したいのが、PEANUTSの原作コミックをそのままプリントしたバッグシリーズ。
「レディース バッグ」(各1419円)は、スヌーピーと親友ウッドストックの掛け合いをデザインしたものと、スヌーピーとチャーリー・ブラウンのエピソードをあしらったものの2柄を展開。ライトグレー、ダークベージュ、ホワイト、ベージュの4色から選べる。縦21×横33×マチ幅15センチと、A5サイズのノートやタブレットも余裕で入るサイズ感。中にはオープンポケットが2つとファスナーポケットが1つ付いており、荷物をすっきり整理できる。
もうひとつの「トートバッグ」(各1419円)は、ポケット口に折りたたんで収納できる優れもの。使わないときはコンパクトにまとめておけるので、旅行のサブバッグやエコバッグとしても重宝しそう。縦40×横47×マチ幅13センチのたっぷりサイズで、アイボリーとブルーの2色展開。コミック柄の総柄デザインが目を引く一品だ。
■スイーツ柄がキュートな巾着バッグ
巾着型のころんとしたフォルムがかわいい「レディース 2WAYバッグ」(各2970円)。スヌーピーとスイーツの刺しゅうが施されたデザインは、さりげなくキャラクターを取り入れたい大人の女性にもぴったりだ。スヌーピーとドーナツをデザインしたものと、アイスクリームをあしらったものの2柄で、それぞれ2色ずつの計4パターンから選べる。
ロープタイプの持ち手とショルダーストラップが付属しており、どちらも取り外し可能なのがポイント。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感で、荷物の量やその日のコーディネートに合わせて使い分けられる。
■レザー風財布はデザイン2種！肉球チャームがたまらない
レザー風の仕上がりが上品な「レディース 財布」(各1419円)は、2タイプがラインナップしており、どちらもグレーとブラウンの2色展開だ。
BOX型の折りたたみ財布は、小銭が取り出しやすい形状が特徴。スヌーピーとウッドストック、お花があしらわれたほっこりデザインで、開けるたびに癒やされそう。縦9×横10×マチ1センチの手のひらサイズで、ミニバッグにもすっぽり収まる。
もうひとつのファスナー付きタイプは、PEANUTSの仲間たちが横一列に並んだデザインで、スヌーピーの肉球モチーフのチャームがアクセントになっている。
■スヌーピーのお顔がぽこっ！モチーフサンダル1969円
「レディース サンダル」(各1969円)は、スヌーピーの顔がちょこんと乗っている姿がなんとも愛らしい。カラーはブラックとベージュの2色で、サイズはM・L・LLの3サイズ展開。厚みのあるソールで安定感があり、ちょっとしたおでかけやワンマイルコーデにぴったり。足元からさりげなくスヌーピーをアピールできる、春先まで活躍しそうな一足だ。
■マルチクリップはヘアアレンジやバッグのアクセントに！
「レディース ヘアクリップ」(各759円)は、スヌーピー＆ウッドストック、スヌーピー＆オラフのセット、2種類がラインナップしている。ヘアクリップとして使うのはもちろん、帽子やバッグにつけてアクセントにするのもおすすめ。
今回の新作は、2026年1月13日から全国のしまむら店舗とオンラインストアで販売中。人気アイテムは早めに売り切れる可能性もあるので、お気に入りを見つけたら迷わずチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC