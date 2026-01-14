リサマリのバレンタインが甘くきらめく♡心ときめく限定コレクション登場

女性の心をときめかせるランジェリーブランド「RisaMagli（リサマリ）」から、特別なバレンタインコレクションが登場。全国の直営店とオンラインショップで発売される今季は、ハートモチーフを主役に、甘さと上品さを兼ね備えた2つのシリーズを展開します。自分へのご褒美にも、大切な日のためにも選びたくなる、リサマリらしい世界観が詰まった注目のコレクションです♪

ハートが主役の2大シリーズ

2026年のバレンタインは、「ヘルティー」と「フローチェ」の2シリーズがラインナップ。

ヘルティーはRibbonHeartJewel（リボンハートジュエル）をテーマに、立体的なハート刺繍やRisaMagliの文字を散りばめたレース、ゴールドチャームが華やかな印象を演出します。

フローチェはBotanicalHeartGrace（ボタニカルハートグレイス）がテーマ。小花を忍ばせたハートモチーフと、リボン×3連ハートチャームが清楚で優雅な雰囲気を叶えます。

全8アイテムの豊富なラインナップ

カップ付きスリップ

ガーターベルト

ガーターストッキング

ヘルティーでは、カップ付きスリップ税込7,370円をはじめ、バレンタインコレクション初登場となるガーターベルト税込3,850円、ガーターストッキング税込2,530円など、特別感あふれるアイテムが揃います。

カップ付きマキシワンピース

キャミソール

フレアショーツ

フローチェは、カップ付きマキシワンピース税込8,800円、キャミソール税込6,160円、フレアショーツ税込2,860円など、日常にも取り入れやすいランジェリーを展開。

各シリーズ全8アイテムで、コーディネートの幅が広がります。

ノベルティ＆イベント情報も必見

1月14日（水）～2月14日（土）の期間中、対象シリーズを3点購入で10％OFF、4点購入で15％OFFの特典を実施。

さらに9,900円（税込）以上の購入で、カップスイーツに見立てたウォッシュボウルをプレゼント♪

※ノベルティは数量限定、無くなり次第終了となります。

また、下着のインフルエンサー「ちーちょろすさん」によるインスタLIVEも2026年1月14日（水）22:00～23:00に開催予定です。

バレンタインは心ときめく一着を

ハートをモチーフに、甘さも上品さも詰め込んだリサマリのバレンタインコレクション。ランジェリーに身を包むだけで、気分まで華やかにアップデートしてくれます。

特別な季節だからこそ、自分だけのお気に入りを見つけて、心ときめく時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡