¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡ß¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¢ö¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤Î¡ã¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ä¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°
¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢µ¤·Ú¤ËÅÏ¤»¤Æµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¤½¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤ÎÄêÈÖ¾Æ²Û»Ò¥¢¥½ー¥È¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ä¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¡Ê9¸ÄÆþ¡Ë¡×¡£2025Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ä¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤¿¤Á¤Î¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤âÂ£¤êÊª¤Ë¤âÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤à¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤È¥°ー¥Õ¥£ー¡¢¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¤È¥×¥ëー¥È¤Ê¤É¡¢°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¥Ú¥¢¤ò¥ï¥Ã¥Ú¥óÉ÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¡õ¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¡õ¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤ÈÎ¢ÌÌ¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì♡
¤Õ¤ó¤ï¤ê¡õ¥µ¥¯¥µ¥¯¾Æ²Û»Ò¤Î¹ë²Ú¥¢¥½ー¥È
Ãæ¿È¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤¤¾Æ²Û»Ò9¸ÄÆþ¤ê¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥¿ー¥Þ¥É¥ìー¥Ì3¸Ä¡¢¤¤¤Á¤´¥Þ¥É¥ìー¥Ì2¸Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡×¥¢¥¤¥³¥óÊÁ¤Î¥¯¥Ã¥ー¤¬2¼ïÎàÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥ー¤Ï¹õ2¸Ä¡¢¥Ô¥ó¥¯2¸Ä¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤âÈ´·²¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÊñÁõ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤â¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡×¥¢¥¤¥³¥óÊÁ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡¦ÈÎÇä¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ã¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ä¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¡Ê9¸ÄÆþ¡Ë¤Î²Á³Ê¤Ï680±ß¡ÊÀÇ¹þ734±ß¡Ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é6·î²¼½Üº¢¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥ÊーÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¡°æ¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦Ä»¼è¸©¤Ë¼è°·Å¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ëü°ì¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8%¤ò´Þ¤à²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï1±ßÌ¤Ëþ¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²²Á³Ê¤Èº¹³Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥×¥Á¥®¥Õ¥È♡
²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ä¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¡Ê9¸ÄÆþ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ä¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤¿¤Á¤Î¿·Á¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢Â£¤ëÂ¦¤â¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤â³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£¸òÎ®¥·ー¥º¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö