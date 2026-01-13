SHIROホワイトティーで感じる森の今♡偶然の素材から生まれた限定ポプリ

自然の変化をそのまま受け止め、未来へ繋げる。SHIROから、北海道の森がくれた“偶然の素材”を活かした『ホワイトティーフレグランスポプリ』が数量限定で登場します。早い積雪や強い風によって倒れてしまった白樺、その樹皮や小枝、色鮮やかな落ち葉たち。厳しさと美しさが同時に存在する森の今を、香りとともに暮らしへ届けてくれる特別なアイテムです♡

偶然が生んだ森の素材

2025年の北海道では、例年より早い積雪と強風により多くの白樺が倒木しました。森の環境を守るため処理されるその白樺を、今年はフレグランスポプリの素材として活用。

山火事や山崩れのあとに芽吹く白樺は、森の再生を象徴する存在でもあります。そんな背景を持つ樹皮や小枝を加えることで、今年ならではの表情を持つポプリが完成しました。

毎年変わるポプリの表情

価格:3,300円(税込)

『ホワイトティーフレグランスポプリ』は今年で3度目の登場。森の状態に合わせて素材を集めているため、毎年異なる表情を楽しめるのが魅力です。

今年はイチョウを中心に、赤や黄色の落ち葉が織りなす美しいグラデーションが印象的。

松ぼっくりが少ない裏年であったことも、自然と共にあるものづくりを感じさせてくれます。

発売スケジュール：

2026/1/19(月)SHIRO Membership Program「FAST RESERVE(新製品先行予約)」開始

2026/1/22(木)SHIROオンラインストア(10:00)、SHIRO全国直営店舗にて発売

香りとともに過ごす時間

ホワイトティーの爽やかなシトラス調に、やさしく深みのあるティーの香りが重なり、心を穏やかに整えてくれる仕上がりに。

お気に入りのトレーに広げてリビングに、また小分けにして玄関や寝室に置くのもおすすめです。香りが弱まってきたら『ホワイトティーアロマオイル』を垂らして、長く楽しめます。

※『パフュームディフューザーグラスベース』『ホワイトティーアロマオイル』は別売りです。

森の未来を想うポプリ

自然がもたらした素材を無駄にせず、今の森の姿をそのまま届けるSHIROの想いが詰まったフレグランスポプリ。香りを楽しむ時間は、森の循環や未来に目を向けるきっかけにもなります。

暮らしの中にそっと置いて、森と繋がるひとときを感じてみてください。穏やかな香りが、心にやさしい余白を運んでくれます♪