“沼”注意報発令中♡ 魅力たっぷりな【M!LK・佐野勇斗】の性格を深掘り！

令和を代表する美しさが魅力のM!LK・佐野勇斗さんが登場♡ 今回は、そんな佐野さんの魅力を深掘りしちゃいました。実はとってもまじめだったり、空気を読むのが得意だったり。ファンをついつい沼らせちゃう、魅力たっぷりの性格をぜひチェックしてみて！

おちゃらけているように見えて、実はまじめ。空気を読む天才だから、ボケもツッコミも両方できちゃう！ そんなハイブリッドなキャラ、沼らずにいられないー♡

本当の僕はめっちゃ静かだし、おもんない人間です（笑）

「僕の長所は、諦めないところ。負けず嫌いなので、限界まで我慢しちゃうし『絶対に無理』とか言われると絶対にできる！と思ってしまうタイプ（笑）。

自分の限界を考えずにやりすぎてケガすることもあるので、短所とも言えるんですけどね。ただ、やらないよりはやりすぎのほうがいいと思っています。

いちばん一緒にいる（M!LKの）メンバーからはよく『まじめ』と言われます。

テレビやインスタライブだとおもしろい人というイメージがあるかもしれないんですけど、本当の僕はめっちゃ静かだし、おもんない人間です（笑）。

自分がはっちゃけるよりも、まわりがわちゃわちゃしているのを笑って見ているぐらいが楽ですね。だから沼るキャラと言っていただいてますけど……沼要素はかなり少ないほうです。

だって、表では明るいのに裏では静かっていちばんこわいヤツじゃないですか（笑）。」