“沼”注意報発令中♡ 魅力たっぷりな【M!LK・佐野勇斗】の性格を深掘り！
令和を代表する美しさが魅力のM!LK・佐野勇斗さんが登場♡ 今回は、そんな佐野さんの魅力を深掘りしちゃいました。実はとってもまじめだったり、空気を読むのが得意だったり。ファンをついつい沼らせちゃう、魅力たっぷりの性格をぜひチェックしてみて！
沼るキャラ
おちゃらけているように見えて、実はまじめ。空気を読む天才だから、ボケもツッコミも両方できちゃう！ そんなハイブリッドなキャラ、沼らずにいられないー♡
本当の僕はめっちゃ静かだし、おもんない人間です（笑）
「僕の長所は、諦めないところ。負けず嫌いなので、限界まで我慢しちゃうし『絶対に無理』とか言われると絶対にできる！と思ってしまうタイプ（笑）。
自分の限界を考えずにやりすぎてケガすることもあるので、短所とも言えるんですけどね。ただ、やらないよりはやりすぎのほうがいいと思っています。
いちばん一緒にいる（M!LKの）メンバーからはよく『まじめ』と言われます。
テレビやインスタライブだとおもしろい人というイメージがあるかもしれないんですけど、本当の僕はめっちゃ静かだし、おもんない人間です（笑）。
自分がはっちゃけるよりも、まわりがわちゃわちゃしているのを笑って見ているぐらいが楽ですね。だから沼るキャラと言っていただいてますけど……沼要素はかなり少ないほうです。
だって、表では明るいのに裏では静かっていちばんこわいヤツじゃないですか（笑）。」
『おコメの女ー国税局資料調査課・雑国室ー』
2026年1月8日より毎週木曜夜9時〜放送中〈テレビ朝日系〉
東京国税局・資料調査課――《税務調査最後の砦》といわれる組織、通称《コメ》。
主演・松嶋菜々子が演じる米田が《コメ》のなかに、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性あふれる面々で悪徳脱税者を成敗していく社会派エンタメドラマ。
佐野さんが演じるのは資料調査課に所属する東大卒の財務省キャリア・笹野。ひょんなことから引き抜かれて《ザッコク》のメンバーに。情報処理・計算能力に優れたスペシャリスト。米田とも以前から知りあいのようで……！？
佐野勇斗
さの・はやと●1998年3月23日生まれ、愛知県出身。5人組ボーカルダンスユニットM!LKのメンバー。2015年に俳優デビュー。
代表作には日本テレビ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」（2025）、NHK「ひとりでしにたい」（2025）、NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024）、映画『六人の嘘つきな大学生』（2024）など。
撮影／tAiki スタイリング／伊藤省吾 ヘア＆メイク／望月光（LEIMAY）取材・文／アンドウヨーコ
Ray編集部 編集長 山本八重