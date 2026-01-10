100点以上のアフリカンアンティーク作品を展示販売するイベントが経堂で開催

経堂のCOMMON UNCOMMON Galleryが、アフリカンアンティーク作品の展示販売イベント「African Antiques Exhibition “Mask”」を開催する。期間は1月17日から2月1日まで。

会場では、アフロテイストを軸に展開するファッションブランド「ラムロフ（Lamrof）」と、アフリカンアンティーク素材を使って現代的な解釈で表現するジュエリーブランド「アフロジカル ジュエリー（Afrogical Jewelry）」を手掛けるデザイナーの坂本大輔が、セネガル、コートジボワール、ガーナ、ギニア、ベナン、トーゴの西アフリカ6ヶ国を巡る旅の中で同イベントのために収集したアフリカンアンティークを展示販売。アフリカンマスクを中心に、現地のアンティーク素材を使った希少なジュエリーなども揃え、200年以上前のスペシャルピースを含む100点以上の作品を紹介する。

◾️African Antiques Exhibition “Mask”

期間：2026年1月17日（土）〜2月1日（日）※木曜定休

会場：COMMON UNCOMMON Gallery

所在地：東京都世田谷区経堂5丁目28−17 美濃三ビル1階

営業時間：12:00〜20:00