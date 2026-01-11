【吉野家】牛丼並が1個あたり405円に！テイクアウト＆まとめ買いが期間限定でお得《21日15時まで》

吉野家は、2026年1月6日から21日15時まで、テイクアウト限定の「牛丼弁当2丁800円（税抜）キャンペーン」を実施しています。

最大336円もお得

1月6日11時から21日15時までの期間中、牛丼並盛（通常489円）を2〜4個テイクアウトすると、キャンペーン価格で購入できます。

2個の場合...通常978円のところ864円（114円お得）

3個の場合...通常1467円のところ1242円（225円お得）

4個の場合...通常1956円のところ1620円（336円お得）

4個注文した場合、1個あたりの価格は405円になります。

なお、店舗により未実施の場合や、実施期間、牛丼の価格が異なる場合があります。デリバリーは対象外で、サイズ変更はできません。

「厚切り豚角煮定食」が期間限定で復活

また、同日1月6日から、昨年好評だった「厚切り豚角煮定食』が期間限定で復活販売が始まりました。

とろけるほど柔らかい豚バラ肉を厚切りで仕上げ、ねぎラー油やからしを合わせることで味変も楽しめるメニューです。

店内価格は1097円。

テイクアウト価格は1077円で、みそ汁は付きません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部