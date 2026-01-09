Cosme Kitchenからスヌーピーデザインのコラボアイテム発売！使うたびに気分が上がるハートモチーフがかわいすぎ
Cosme Kitchen(コスメキッチン)とPEANUTSがコラボレーション。新コレクションPEANUTS × Cosme Kitchen “Heart to Heart” が登場する！2026年1月16日(金)からコスメキッチンやBiople(ビープル)各店、公式ウェブストアで発売される。1月12日(祝)までウェブ先行予約を受け付け中で、ポイント付与率が最大10％UPとなる。
【画像】PEANUTS×コスメキッチンのコラボアイテムを見る
■スヌーピーと仲間たちのかわいいコスメや雑貨
今回コラボレーション商品として登場するのは、リップクリームやハンドクリームなどのケアアイテムや、ポーチ、トートバッグなど日常使いしたい雑貨。注目は、この時期に手放せないリップクリーム。体温でとろけるシアオイル仕様でメルティなテクスチャーが特徴で、アボカド油、バオバブ種子油、マカデミア種子油をたっぷり配合している。
「【Cosme Kitchen Products】＜PEANUTS＞アロマティック リップクリーム チャームセット」(3300円)は、コラボレーション限定のデザインで、かわいいハート型のチャームとリップクリームがセットになっている。白×赤、ブラウン、ピンクの全3種でそれぞれデザインも異なる。セットのケースはチャームになっているので、おでかけの時にもいつもかわいい状態で持ち歩ける。
同じく、この時期手放せないアイテムの「【Cosme Kitchen Products】＜PEANUTS＞アロマティック ハンドクリーム」(1540円)。かわいい缶入りで、アボカド油、バオバブ種子油、マカデミア種子油といった美容成分入り。しっとり感がありつつベタつきのない仕上がりを両立。チョコレートの香りとオレンジブロッサムの香りがあるので、香りで選ぶのもアリ。
外出時のヘアケアにもぴったりなのがコーム＆バッグチャームがセットになった「【LOVECHROME】＜PEANUTS＞(R)PGツキ プレミアムブラック バッグチャーム付き」(7920円)。持ち運びに便利で、スヌーピーの愛らしさを施したアイテム。コームを使いたいときにさっと取り出せて、バッグに付けておけるのでさりげなく持ち運びができるのもポイント。
ドライヘッドスパにもシャンプーブラシにも使える「【SINN PURETE】＜PEANUTS＞ハートロック スカルプブラシ ソフト」(2200円)は、5点ピンが頭皮をほぐしながら、健やかな地肌に導く。女性の手のひらにもフィットするようなサイズ感で、頭のコリが気になるときや、シャンプー中のマッサージに活用できる。
ベストコスメ29冠受賞の「【SINN PURETE】＜PEANUTS＞トゥーグッド マルチベネフィットオイル／Purification of Mind(心の浄化)」(3850円)は髪にも肌にも使える人気のアイテム。香りは人気の「心の浄化」で角質層まで浸透し、ボディの保湿はもちろん、ヘアスタイリングやタオルドライ後の髪のトリートメントにもぴったり。コメヌカ油やコメ胚芽油を配合し、軽い付け心地ながら、水分の保持に優れている。
「【だいじょうぶなもの】＜PEANUTS＞百年はちみつグミ ざくろ味」(486円)は、上白糖や人工甘味料、着色料、香料など、とにかく“使わないもの”にこだわったギルトフリー製法グミ。咲くまでに100年かかるレザーウッドの花から採取した低温抽出・非精製のハチミツと濃縮ザクロ果汁を使用した、素材の味わいが楽しめる。
H110×W125×D50ミリメートルと使いやすいサイズ感の「【Cosme Kitchen】＜PEANUTS＞スクエアポーチ」(2970円)は、たくさんのポケットが付いていて収納たっぷり。日々のメイク道具などを持ち歩くのにぴったりで、スヌーピーが寝そべっているデザインにも癒やされる。
ほかにも、日々のバスタイムにより癒やしを与えてくれる入浴料や、ボディスクラブ、大人気の「F ORGANICS」のトライアルキット、タオルハンカチやトートバッグなどいろいろ。コラボならではのかわいいデザインアイテムをチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
