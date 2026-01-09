「Hello！セサミストリートの世界展」が長野初上陸！イオンモール須坂会場の見どころ＆限定グッズ総まとめ
世界中で愛され続ける「セサミストリート」が、2024年に誕生55周年を迎えた。これを記念した展覧会「Hello！セサミストリートの世界展」が、2026年1月10日(土)からイオンモール須坂で開催される。実物のパペットや、大人気クッキーモンスターのキッチンカー展示など見どころ満載の本展。ファン必見の内容から限定グッズまで、たっぷりと紹介していこう。
■3つのコーナーで堪能するセサミワールド
各地での開催も大好評を博してきた本展では、セサミストリートの魅力を余すところなく体感できる。会場内は「識る」「出会う」「感じる」3つのコーナーで構成。映像や貴重な資料、実物のパペット展示まで、多彩な角度からセサミストリートの世界にどっぷり浸ることができる。
展覧会会場で特に注目したいのが、クッキーモンスターの“キッチンカー”。モンスターお料理隊がこれまで数々のおいしい料理を生み出してきた“愛車”が、間近で観察できるのは、本展ならではの醍醐味といえるだろう。
■展覧会限定のスペシャルグッズが勢ぞろい
物販コーナーには、展覧会でしか手に入らないオリジナルグッズをはじめ、セサミストリートマーケットやセサミトラックの商品など、オフィシャル販売スポットでしか手に入らない数量限定のアイテムが一堂に会する。
まず注目したいのが、エルモとクッキーモンスターの“もふもふ感"を再現した「ROOTOTE クリプテットトート」(8800円)。ふわふわの手触りがたまらない一品で、付属のベルトを使えばリュックサックとしても活躍してくれる。
インテリア好きなら見逃せないのが、「MIYOSHI RUG」による「ラグ」(2万2000円〜)。職人が手作業で丁寧に仕上げた逸品で、床に敷くのはもちろん、壁面に飾ってお部屋のアクセントにするのもおすすめ。
手に取りやすい価格帯も充実している。ルートートが手がける「ROOTOTE キャンバストート」(3960円)は人気キャラクターが勢ぞろいで、どれにしようか迷ってしまう。「ROOTOTE キャンバスサコッシュ」(2860円)は、スマートフォンや小物がすっぽり収まるサイズ感がうれしい。ちょっとしたおでかけの相棒にぴったりだ。
デイリー使いできるアイテムも豊富にラインナップ。「ミニタオル」(550円)や「缶バッジ」(330円)、「クリアファイル」(330円)といった気軽に手に入るものから、「ランチョンマット」(990円)、「マグカップ」(1320円)まで、毎日の暮らしを彩るグッズがずらりと並ぶ。
コレクター心をくすぐるのが、会場限定・受注生産の「展覧会公式フィギュア」(10万8900円〜)。Ambrose×neospaceが手がける純金フィギュア(ガラスケース付・シリアルナンバー入り、352万円〜)と銀製フィギュア(シリアルナンバー入り、10万8900円〜)は、まさにファン垂涎の的となりそうだ。
■初日はエルモが遊びにくる！撮影チャンスも
展覧会初日の2026年1月10日(土)には、スペシャルゲストとしてエルモがイオンモール須坂に登場する。一緒に写真撮影できるチャンスもあるので、カメラの準備をお忘れなく。
エルモの登場スケジュールは、11時から1階エリア、13時から2階エリア、15時から3階エリアの計3回。各回約15分を予定しているので、お目当ての時間に合わせて足を運んでみて。
※状況により、時間・内容が変更となる場合あり
■うれしい入場特典をチェック
来場者へのプレゼントも見逃せない。平日に訪れると、オリジナルクリアファイルがもらえる(なくなり次第終了)。さらに、期間中は毎日先着200名の子どもに、ヨーグレットミニ2またはハイレモンミニ2をいずれか1個プレゼント。保護者同伴で入場した子どもが対象となるので、親子でのおでかけにもってこいだ。
チケットは前売券なら100円お得な900円で購入可能。販売期間は2026年1月9日(金)までなので、予定が決まっている人は早めにゲットしておくのが賢い選択。なお、高校生以下または18歳未満は入場無料というのもファミリーにはうれしいポイントだ。
半世紀を超える歴史を誇るセサミストリートの魅力がぎゅっと凝縮された本展。この冬、エルモやクッキーモンスターに会いに、イオンモール須坂へ足を運んでみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※グッズのデザイン・商品名・金額は変更になる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
