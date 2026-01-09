動作中も待機中も安定給電。ゲームプレイを支える【ロジクールジー】ワイヤレス充電対応マウスパッドがAmazonで販売中
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
薄型・高性能・完全同期が可能。充電も操作も革命的な便利さ！【ロジクールジー】のマウスパッドがAmazonに登場!
ロジクールジーのマウスパッドは、電磁共鳴技術を応用したワイヤレス充電システムを搭載したゲーミングマウスパッド。ベース上部にエネルギーフィールドを生成し、マウスが動いている間も止まっている間も、常に安定した充電を供給する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
従来モデルからレシーバー機能を排除し、充電専用に特化したことで、プラグアンドプレイによる簡単なセットアップを実現。ケーブル不要で、すぐにゲームに集中できる環境が整う。
→【アイテム詳細を見る】
対応機種は「PRO X SUPERLIGHT 2」を含む10種以上のロジクールジーマウス。同梱の充電コインを装着するだけで、すぐに使用可能。 厚さ3.5ミリメートルの薄型設計とソフトな質感により、手首の自由な動きを妨げず、軽やかなプレイを支える。
→【アイテム詳細を見る】
充電の手間をなくし、プレイに没頭するための一枚。 ロジクールジーが描く、未来のゲーミングスタイルがここにある。
薄型・高性能・完全同期が可能。充電も操作も革命的な便利さ！【ロジクールジー】のマウスパッドがAmazonに登場!
ロジクールジーのマウスパッドは、電磁共鳴技術を応用したワイヤレス充電システムを搭載したゲーミングマウスパッド。ベース上部にエネルギーフィールドを生成し、マウスが動いている間も止まっている間も、常に安定した充電を供給する。
→【アイテム詳細を見る】
従来モデルからレシーバー機能を排除し、充電専用に特化したことで、プラグアンドプレイによる簡単なセットアップを実現。ケーブル不要で、すぐにゲームに集中できる環境が整う。
→【アイテム詳細を見る】
対応機種は「PRO X SUPERLIGHT 2」を含む10種以上のロジクールジーマウス。同梱の充電コインを装着するだけで、すぐに使用可能。 厚さ3.5ミリメートルの薄型設計とソフトな質感により、手首の自由な動きを妨げず、軽やかなプレイを支える。
→【アイテム詳細を見る】
充電の手間をなくし、プレイに没頭するための一枚。 ロジクールジーが描く、未来のゲーミングスタイルがここにある。