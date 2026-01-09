ADDIXY×NANAが実現♡大人になった今こそ着たい特別コラボコレクション
少女時代に『NANA』から受け取った衝動や憧れ。その感情を胸に、大人になった今を生きる私たちへ向けた特別なコラボレーションが誕生しました。ADDIXYとNANAが描くのは、キャラクターの再現ではなく、あの物語が育ててくれた感性を“今の自分”としてまとうファッション。強さと儚さ、その両方を抱きしめるようなコレクションです♡
ADDIXY×NANAに込めた想い
本コレクションは【『NANA』を胸に、今を生きるあなたへ】をテーマに展開。ブランド創業者・堀内咲季の原体験と、音楽から育まれたADDIXYの美学が、『NANA』の世界観と深く共鳴しています。
作品に影響を受けた感性を、日常に自然と溶け込む現代ファッションとして再解釈。社会を生き抜いてきた今だからこそ似合う、静かな強さが表現されています。
土屋鞄の新作♡上品ナイロンが魅力のルフープ2wayショルダー登場
ナナ・レン・シンを纏うラインアップ
INSPIRED BY NANA OSAKI
ADDIXY×NANA CHECK CROPPED JACKET
価格：40,000円
ADDIXY×NANA CHECK HEM SKIRT
価格：29,000円
クラシカルなテーラリングとパンクスピリットを融合したセットアップ。蓮モチーフチャームや“nana model”タグがさりげない余韻を添えます。
ADDIXY×NANA NANA & HACHI GRAPHIC TEE
価格：12,000円+税
印象的な原作シーンを赤い線画で再構築。メタルパーツとオリジナルタグが洗練された存在感を演出。
INSPIRED BY REN HONJO
ADDIXY×NANA LEATHER CHECK JACKET
価格：48,000円+税
チェックとレザーの切り替えで、レンの強さと孤独を表現した構築的ジャケット。
INSPIRED BY SHINICHI OKAZAKI
ADDIXY×NANA TIE BONDAGE SHIRT
価格：26,000円
※刺繍『Good night, Reira, sweet dreams.』
ADDIXY×NANA BORDER LACE-UP TOP
価格：22,000円
ボーダーやコード使いで、シンの内面の揺らぎと緊張感を表現したユニセックスアイテム。
OTHER
ADDIXY×NANA 707 ROOM TEE
価格：12,000円
ADDIXY×NANA 707 ROOM CHECK TOTE
価格：18,000円
707号室を象徴するモチーフを抽象的に落とし込み、日常に溶け込むデザインに仕上げています。
※上記記載の商品以外にも企画進行中となります。詳細はLPページにて更新いたします。
予約特典と販売情報
2026年2月6日（金）より、特別LPにて予約販売を開始。
予約金額に応じて、ADDIXY×NANAショッパーや限定カード付きオリジナルカードホルダー、707号室の鍵や蓮モチーフを組み合わせた限定バッグチャームなど、ここでしか手に入らない特典が用意されています。
作品の余韻を、手元に残せる嬉しい内容です。
NANAを胸に、今を生きる私たちへ
『NANA』に心を震わせたあの頃の自分と、今を生きる大人の自分。その間に流れた時間すべてを肯定するようなADDIXY×NANAのコレクション。
感性は変わらず、装いだけが進化した今だからこそ、そっと寄り添ってくれる一着に出会えそうです。物語を胸に、あなたらしい“今”を纏ってみてください♡