ADDIXY×NANAが実現♡大人になった今こそ着たい特別コラボコレクション

少女時代に『NANA』から受け取った衝動や憧れ。その感情を胸に、大人になった今を生きる私たちへ向けた特別なコラボレーションが誕生しました。ADDIXYとNANAが描くのは、キャラクターの再現ではなく、あの物語が育ててくれた感性を“今の自分”としてまとうファッション。強さと儚さ、その両方を抱きしめるようなコレクションです♡

ADDIXY×NANAに込めた想い

本コレクションは【『NANA』を胸に、今を生きるあなたへ】をテーマに展開。ブランド創業者・堀内咲季の原体験と、音楽から育まれたADDIXYの美学が、『NANA』の世界観と深く共鳴しています。

作品に影響を受けた感性を、日常に自然と溶け込む現代ファッションとして再解釈。社会を生き抜いてきた今だからこそ似合う、静かな強さが表現されています。

ナナ・レン・シンを纏うラインアップ

INSPIRED BY NANA OSAKI

ADDIXY×NANA CHECK CROPPED JACKET

価格：40,000円

ADDIXY×NANA CHECK HEM SKIRT

価格：29,000円

クラシカルなテーラリングとパンクスピリットを融合したセットアップ。蓮モチーフチャームや“nana model”タグがさりげない余韻を添えます。

ADDIXY×NANA NANA & HACHI GRAPHIC TEE

価格：12,000円+税

印象的な原作シーンを赤い線画で再構築。メタルパーツとオリジナルタグが洗練された存在感を演出。

INSPIRED BY REN HONJO

ADDIXY×NANA LEATHER CHECK JACKET

価格：48,000円+税

チェックとレザーの切り替えで、レンの強さと孤独を表現した構築的ジャケット。

INSPIRED BY SHINICHI OKAZAKI

ADDIXY×NANA TIE BONDAGE SHIRT

価格：26,000円

※刺繍『Good night, Reira, sweet dreams.』

ADDIXY×NANA BORDER LACE-UP TOP

価格：22,000円

ボーダーやコード使いで、シンの内面の揺らぎと緊張感を表現したユニセックスアイテム。

OTHER

ADDIXY×NANA 707 ROOM TEE

価格：12,000円

ADDIXY×NANA 707 ROOM CHECK TOTE

価格：18,000円

707号室を象徴するモチーフを抽象的に落とし込み、日常に溶け込むデザインに仕上げています。

※上記記載の商品以外にも企画進行中となります。詳細はLPページにて更新いたします。

予約特典と販売情報

2026年2月6日（金）より、特別LPにて予約販売を開始。

予約金額に応じて、ADDIXY×NANAショッパーや限定カード付きオリジナルカードホルダー、707号室の鍵や蓮モチーフを組み合わせた限定バッグチャームなど、ここでしか手に入らない特典が用意されています。

作品の余韻を、手元に残せる嬉しい内容です。

NANAを胸に、今を生きる私たちへ



『NANA』に心を震わせたあの頃の自分と、今を生きる大人の自分。その間に流れた時間すべてを肯定するようなADDIXY×NANAのコレクション。

感性は変わらず、装いだけが進化した今だからこそ、そっと寄り添ってくれる一着に出会えそうです。物語を胸に、あなたらしい“今”を纏ってみてください♡