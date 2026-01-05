こんにちは！ユニ子と申します！

【画像で見る】とっても便利！3COINSで人気のキッチングッズ3選をご紹介！

Instagramでは、100円ショップや3COINSのお気に入りグッズを紹介しています。

さて、本当にいろいろな人気アイテムを輩出している3COINSですが、中でも人気のキッチングッズ、使ったことありますか？

とっても便利なものがたくさん発売しているんです。

本日はその中から私が特に気に入っているアイテムを3点ご紹介します！！

■1.ごはん保存容器2個セット：330ml

サイズ：約高さ3.8×幅15.4×奥行き13cm

容量：ごはん1膳分(約150g)

\330（税込）

ご飯を保存できる容器は、売り切れると再入荷・・・何度も繰り返している大人気商品なんです。

それもそのはず、なんと2個セットで330円！！

有名メーカーのものだとこの何倍もするので、とてもありがたい値段設定です…！！

もちろん冷凍や電子レンジにも対応しています。

すのこ付きで余分な水分を冷凍や電子レンジにも対応しています　　


ザル付きなので余分な水分を下に落とせて、ふっくらとした仕上がりになります。

蓋をしたままレンジ加熱可能で、加熱の目安は600Wで2分30秒、500Wで3分。

我が家ではこの容器に変えてからご飯が美味しくなった気がすると家族からも好評です。

とても薄いので収納もコンパクト。

食洗機も対応していてとっても便利な一品です。

■2.抗菌半円まな板

サイズ：約縦28×横34cm/約厚さ8mm

550円(税込)

お次はSNSでよく見かけるお洒落なD型のまな板。

これも3COINSで発売してるんです。

裏には滑り止めが4つついていて、滑らず使いやすい


550円とかなりお手頃価格ですが、品質はお値段以上。厚みもしっかりあります！

裏には滑り止めが4つついていて、滑らず使いやすい。

独特の形で、切った食材を端っこによけて、また次の食材を切ることができます。

わざわざ別のお皿に移さなくていいので、洗い物が減って嬉しいです♪

食洗機が使えないのが残念ですが、破格のお値段なのでそこは許容範囲です！

■3.電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー

サイズ：

調理時：約高さ9×幅16×奥行き5cm

展開時：約高さ3.5×幅16×奥行き19cm

質量：約420g

\2,750（税込）

なんとこのアイテムを使えば、電子レンジでホットサンドが作れちゃうんです！！

電子レンジでホットサンドが作れちゃうんです


開くと中にプレートが入っていて、その上に6枚切りか8枚切りの食パンと具材を載せて電子レンジでチンするだけ。

今回はレシピ通りに、600Wで4分加熱します！！

しっかりと焦げ目もついていてビックリ！　　▶中はどう？


出来上がりもかなり本格的。

電子レンジなのにしっかりと焦げ目もついていてビックリ！！

チーズもとろり！忙しい朝でもお手軽に作れます


そして中のチーズもちゃんととけてかなり美味しくできて感激・・！

忙しい朝でもこんな風にお手軽に作れると助かりますね。

毎日の生活がちょっと楽になる3COINSのキッチングッズ。

気になった方はぜひ3COINSでチェックしてみてください。

作＝ユニ子