星のカービィ×Speedoがコラボ♡限定スイムウエア13型が新登場

任天堂の人気キャラ「星のカービィ」とSpeedoが夢のコラボ♡トレーニングをがんばる全スイマーに向けて、機能性とデザイン性を両立した全13型の限定スイムウエア＆小物コレクションが誕生しました。耐塩素性やストレッチ性に優れた「ENDURANCE ECO」素材を使用し、日常使いにも安心な仕様。ドットイラストやスターが散りばめられた可愛いデザインで、水中でも気分が上がること間違いなしです♪

カービィと一緒に1UP♡可愛くて高機能なスイムウエア

今回の限定コレクションは、練習用スイムウエアTurnSシリーズから展開。高耐久＆4WAYストレッチの「ENDURANCE ECO」素材で、透けにくく安心感のある着心地。

Kirby Super Star TurnS Suit

11,000円(税込) サイズ：S/M/L（カラー：2色展開）

Kirby 1UP Classic TurnS Box

7,700円(税込) サイズ：S/M/L（カラー：3色展開）

Kirby 1UP Classic TurnS Short Box

7,150円(税込) サイズ：S/M/L/O（カラー：3色展開）

Kirby Super Star TurnS Half Box

7,590円(税込) サイズ：130/140/150（カラー：2色展開）

カービィのドットイラストやスターがちりばめられたグラフィックで、トレーニング中も可愛く♪

プールシーンを彩る小物も充実♡

ウェアだけじゃないのが今回の魅力！プールまわりの便利アイテムも勢揃い。

Kirby Mesh Cap

1,870円(税込) サイズ：M/L（カラー：4色展開）

Kirby Knapsack

3,300円(税込) カラー：2色展開

Kirby Water Proof M

4,400円(税込) カラー：2色展開

Kirby セームタオル（小）

2,750円(税込) カラー：3色展開

可愛いだけでなく実用性も抜群！トレーニングのお供にもぴったりな小物たちです。

星のカービィ×Speedoで水中トレーニングをもっと楽しく♡

可愛さと機能性を兼ね備えた「星のカービィ×Speedo」限定コレクションは、スイマー女子にとって見逃せない注目アイテムばかり♡2025年12月23日（火）よりGoldwin Online Storeにて先行予約開始。2026年2月6日（金）から、全国のSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）でも発売されます。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてくださいね。