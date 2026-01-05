BLACKPINK×SHIBUYA109が共演。fragmentコラボが並ぶ期間限定企画「BLACKPINK in SHIBUYA109」開催
世界的人気を誇るガールズグループ BLACKPINK（ブラックピンク） と、東京・渋谷を象徴するファッションビル SHIBUYA109 によるコラボレーション企画「BLACKPINK in SHIBUYA109」 が、2026年1月15日（木）から1月28日（水）まで開催されます。
Courtesy of SHIBUYA109
本企画では、ここでしか見ることのできない 未公開キャンペーンビジュアル がSHIBUYA109渋谷店の館内外に掲出されるほか、エントランスの大型サイネージや渋谷スクランブル交差点周辺の街頭ビジョンにて、オリジナルキャンペーン動画も放映。渋谷の街全体がBLACKPINKの世界観に染まります。
fragmentとのコラボアイテムが揃うPOP-UP STORE
キャンペーンを記念し、藤原ヒロシ氏が主宰するfragment とBLACKPINKによるコラボレーションアイテムを展開する POP-UP STORE がオープン。東京・大阪の2会場で開催され、東京会場ではSHIBUYA109限定アイテムも登場します。
東京会場：SHIBUYA109渋谷店 地下1階「DISP!!!」
（2026年1月9日〜1月28日）
大阪会場：SHIBUYA109阿倍野店「DISP!!!」
（2026年1月21日〜2月1日）
一部日程では事前予約制による入場制限が実施されるほか、アイテムは数量限定となるため、早めのチェックがおすすめです。
Courtesy of SHIBUYA109
キャンペーンならではの限定企画も
会期中は、キャンペーンビジュアルを使用した オリジナルポスターが当たる購入者向けプレゼント企画 や、館内での買い物でもらえる 限定ロゴステッカーの配布、SHIBUYA109公式SNSやLINEを通じた デジタルコンテンツ配信 など、ファン心をくすぐる施策が多数展開されます。
音楽、ファッション、ストリートカルチャーが交差する渋谷という舞台で、BLACKPINKの世界観を立体的に体感できる本企画。アーティストグッズの枠を超えたコラボレーションとして、ファッション感度の高い層にも注目したいイベントです。
INFORMATION
BLACKPINK in SHIBUYA109
開催期間：2026年1月15日（木）〜1月28日（水）
会場：SHIBUYA109渋谷店
（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）
POP-UP STORE：
東京：2026年1月9日（金）〜1月28日（水）
大阪：2026年1月21日（水）〜2月1日（日）
特設ページ：https://www.shibuya109.jp/x/BLACKPINKinSHIBUYA109
Courtesy of SHIBUYA109
本企画では、ここでしか見ることのできない 未公開キャンペーンビジュアル がSHIBUYA109渋谷店の館内外に掲出されるほか、エントランスの大型サイネージや渋谷スクランブル交差点周辺の街頭ビジョンにて、オリジナルキャンペーン動画も放映。渋谷の街全体がBLACKPINKの世界観に染まります。
キャンペーンを記念し、藤原ヒロシ氏が主宰するfragment とBLACKPINKによるコラボレーションアイテムを展開する POP-UP STORE がオープン。東京・大阪の2会場で開催され、東京会場ではSHIBUYA109限定アイテムも登場します。
東京会場：SHIBUYA109渋谷店 地下1階「DISP!!!」
（2026年1月9日〜1月28日）
大阪会場：SHIBUYA109阿倍野店「DISP!!!」
（2026年1月21日〜2月1日）
一部日程では事前予約制による入場制限が実施されるほか、アイテムは数量限定となるため、早めのチェックがおすすめです。
Courtesy of SHIBUYA109
キャンペーンならではの限定企画も
会期中は、キャンペーンビジュアルを使用した オリジナルポスターが当たる購入者向けプレゼント企画 や、館内での買い物でもらえる 限定ロゴステッカーの配布、SHIBUYA109公式SNSやLINEを通じた デジタルコンテンツ配信 など、ファン心をくすぐる施策が多数展開されます。
音楽、ファッション、ストリートカルチャーが交差する渋谷という舞台で、BLACKPINKの世界観を立体的に体感できる本企画。アーティストグッズの枠を超えたコラボレーションとして、ファッション感度の高い層にも注目したいイベントです。
INFORMATION
BLACKPINK in SHIBUYA109
開催期間：2026年1月15日（木）〜1月28日（水）
会場：SHIBUYA109渋谷店
（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）
POP-UP STORE：
東京：2026年1月9日（金）〜1月28日（水）
大阪：2026年1月21日（水）〜2月1日（日）
特設ページ：https://www.shibuya109.jp/x/BLACKPINKinSHIBUYA109