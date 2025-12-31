ピエール・ルドンのバレンタイン2026♡天空のショコラが描く夢のアソート

ベルギー・リエージュ出身のショコラティエ、ピエール・ルドンから2026年バレンタイン限定コレクションが登場します。今年は自由な発想と繊細な美意識を重ねた、物語性あふれるショコラが主役。一粒ごとに想いを託したアソートは、大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。甘く芳醇な世界に、心がそっと包まれる時間を楽しんで。

2026年テーマは「天空のショコラ」

＊2026年テーマ＊

ChocolatCéleste～天空のショコラ～

大空高く、どこまでも届くカカオの樹

光に包まれ夢がひとつ実を結ぶ

あなたの空にも誰かの夢がそっと息づいている

一粒のショコラに想いを込めて

ピエール・ルドンの哲学が込められたテーマは、味わいだけでなく心に残る余韻を届けてくれます。

苺が主役の限定アソート

＜コフレフレーズ＞9個入3,780円は、新作2種を含むストロベリー尽くしのボックス。ナッツのプラリネやバルサミコの爽やかさが苺の魅力を引き立てます。

＜シャトー・エトワール＞2段10個入4,320円は、プラリネやキャラメル、ストロベリー、シャンパンやラズベリーなど果実味豊かな詰め合わせ。

＜キャトル/シス/ディス＞はキャトル4個入1,728円、シス6個入2,268円、ディス10個入3,564円。

贈りやすいサイズ感とテーマに合わせたパッケージも魅力です。

多彩に楽しむ2026年ラインナップ

＜アミューズブーシェ＞5個入999円は、人気ボンボンショコラを気軽に楽しめるプチボックス。

そのほか、プチシャトー8個入3,240円、シャトー5,670円、シャトー・ルージュ7,830円、グランシャトー・オペラ12,420円と豊富なラインナップを用意。

贈る相手やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

想いを託す特別なバレンタインに

天空をテーマに描かれたピエール・ルドンの2026年バレンタインコレクションは、ショコラを通して夢や想いを届けてくれる存在。

公式オンラインショップ「ボナペティボン神楽坂」では、2025年12月26日(金)より会員様限定で先行予約、2026年1月4日(日)から一般予約がスタートします。

特別な一粒とともに、心に残るバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか♡