『水ダウ』人気企画！ 名探偵津田「探偵なんかになるもんじゃないよ。大変だぞ」

『水曜日のダウンタウン』の一企画が今や国民的ミステリーとして多くの人々を魅了している。その物語の主人公は、虚構とリアルを自由自在に行き来する男、ダイアン津田篤宏。津田は言う。「いつも急に始まって、流されるままやっているだけ」。名探偵津田の世界を「1の世界」、現実の世界を「2の世界」と名づけて状況を整理しようとした津田さんに、1の世界の取材スタッフとしてインタビューを行いました。

現場でゴネまくる津田と本格的なミステリーが話題！

What’s?「名探偵津田」

2023年1月25日放送の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から始まった『水曜日のダウンタウン』屈指の人気企画。ダイアン津田の素直すぎるリアクションと壮大なストーリー展開が話題となり、2024年12月18日に配信された第3話完結編はTVerで429万回再生。TVerでのバラエティ歴代最高記録を更新するほどのモンスター企画に。番組内で生まれた「長袖をください」は2025年新語・流行語大賞にノミネートされた。

「名探偵津田」としての自覚はあるのかもしれない

── 名探偵津田としてお忙しい中、ありがとうございます。

いや正直、何もやってないですから。いつも急に始まって、流されるままやってるんですよ。

── 芸人津田と名探偵津田はシームレスなのですね。

あの番組の中だけ急に探偵やらされるわけじゃないですか。でも僕の中ではずっとつながってるんですよ。芸人なんで、探偵って向こうが勝手に言ってるだけで、俺の中では探偵をやってるっていう感じではない。ただ終わったら、ホッとする。

── 探偵として事件を解決したからでしょうか？

帰れるから。終わりがないのがものすごい不安なんですよ。あれってスタートしたらいつ終わるかまったくわからないんで。だから、早く終わりたい早く終わりたいとしか考えないです。

── 事件って得てしてそういうものですよね。終わりが見えない。

でも、どっかでスイッチ入るときはありますけどね。

── 自分が解決するしかないと。

だってそうしないといけないから。終わらないから。

── さすがです。

さすがじゃないのよ（笑）。しないと帰れないから。

── 探偵としての矜持がある。

確かに、みなみかわがいつも合流してくれるんですけど、あいつすぐ芯ついたこと言いよるから、それだけはやめろって言ってますね。それ俺が気づくねん。俺、遅いんやから。そういう意味では「名探偵津田」としての自覚はあるのかもしれない。

名探偵としてのライバルは

── 探偵は様々な能力が求められると思うのですが、ご自身は探偵としてどんな能力が優れていると思いますか。

第六感ですかね。何回か事件やってますけども、怪しい！ と思った人が違ったりとかもありますけど。そこら辺はちょっと働いてるのかな、第六感が。研ぎ澄まされてきてるんじゃないかな。

── 積み重ねた経験もある。

メモが大事ですね。でも探偵手帳渡されるんですけど、いつも2ページぐらいしか書かないんで。何書いていいかわかんないので、とりあえず名前書いて、死んだらバツつける。

── 芸人と探偵を両立する難しさはありますか？

もうその世界に入ったら解決することしか考えてないですよね。解決するっていうモードに入ったら、入りますし。いつもヒロインみたいな子がいるんですよ。その子が登場した時に毎回ズバーンと入る。理沙ちゃんが出てきたらズバッと。あれ不思議なんですよ。理沙ちゃんが出てくるまでは、正直もうめんどくさくてたまらない。

── 名探偵としてのライバルは？

古畑でしょ。あ、でも古畑は探偵じゃなかった。やっぱりシャーロック・ホームズか。あとあの人、あれ映画の、あれ海外の、あれ列車の、あれナイル川の、なんやっけ、ああポワロ！ ポワロのように解決するのが一番理想ですよね。冷静やけど、自信があるみたいな。あれ憧れですけど、僕は感情だけでやっちゃうから、まだまだ修業が足りないですね。

── 名探偵としての評価が上がったことで、失ったものは？

悪いことできないぞっていうね。少年少女たちの眼差しがあるから。そういう夜遊びは控えるようになりましたね。

── 名探偵津田に憧れる少年少女たちにメッセージを。

君たちの周りでもいつか事件が起こるかもしれない…よく噛んで、ごはんを食べないかん。ダメだぞ。よく遊び、よく学べ。よく食べろ。あと、探偵なんかになるもんじゃないよ。大変だぞ。…これいいんじゃない？

津田篤宏

つだ・あつひろ お笑い芸人、名探偵。1976年5月27日生まれ、滋賀県出身。お笑いコンビ、ダイアンのツッコミ担当。「『名探偵コナン』の単行本カバーに記載されている『青山剛昌の名探偵図鑑』にそろそろ載りたい」

information

『水曜日のダウンタウン』

『水曜日のダウンタウン』は芸能人やお笑い芸人が持ち寄った説や企画を検証するバラエティ番組。TVer史上初の累計再生数3億回を突破するほどの人気を誇る。毎週水曜22時〜放送中。2025年12月24日に放送された「名探偵津田」90分SP完結編はTVerで無料配信中。