¥¬¥¹¥È¸ø¼°X¤¬ºÇÂç120±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¸ø³«Ãæ¡ª½ÐÈñ¤ÎÂ¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤...¡£¡Ô1·î14Æü¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Õ
2025Ç¯12·î26Æü¸½ºß¡¢¥¬¥¹¥È¤Î¸ø¼°X¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï²¿Ëç¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¥¬¥¹¥È¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¤¼¤ó¤Ö¤Ç51Ëç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Õ100¡óÁÆÈÔ¤Æù¸ü¥¹¥Æ¡¼¥É÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é100±ß°ú¤¤Î779±ß¡Á889±ß¤Ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤Í¤®¤ÈÂçÍÕ¤ª¤í¤·¤ÎÁÆÈÔ¤Æù¸ü¥¹¥Æ¡¼¥É÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤â100±ß°ú¤¤Î889±ß¡Á999±ß¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
100±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¦¤Ê½Å¡ÊµÛ¤¤Êª¡¦ÄÒÊª¡¦ÄÉ¤¤¤À¤ìÉÕ¤¡Ë¡×¤ä¡Ö¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö³Ñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥ºIN¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤ÇÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é70±ß°ú¤¤Î630±ß¡Á730±ß¤Ë¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÌÜ¶Ì¾Æ¤¡õ¥Ù¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡õ¥Ù¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤¦¤È³Æ120±ß°ú¤¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï26Ç¯1·î14Æü¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¡¢²¿Ëç¤Ç¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤È½ÐÈñ¤¬¤¢¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³°¿©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°X¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô