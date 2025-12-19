クリスマスに配っても飾っても可愛い「キットカット ホリデイサンタ」、2025年は全5種が登場

ネスレ日本は、2025年12月19日現在、"サンタ型キットカット"「キットカット ホリデイサンタ」をシーズン限定で販売しています。

キュートなサンタが可愛い...！

2022年以降、クリスマスシーズンに販売している"サンタ型キットカット"「キットカット ホリデイサンタ」。

今年は、自分用やバラまきにぴったりな"小袋"タイプと、家族や友人、職場の同僚にシェアするシーンに人気の"大袋" タイプに加えて、プレゼント交換やパーティーシーンにおすすめの"ツリーボックス"や"パーティーボックス"タイプなど新アイテム3種を含む全5種が登場。

ラインアップは下記の5つ。

・キットカット ホリデイサンタ 6個（540円）

・キットカット ホリデイサンタ シェアバッグ 12個（1080円）

・キットカット ホリデイサンタ ツリーボックス 8個（1080円）

・キットカット ホリデイサンタ ハートオーナメント缶 3個（1080円）

・キットカット ホリデイサンタ パーティーボックス 35個（3000円）

サンタハートオーナメントはツリーに飾ることができて、プチギフトにもぴったり。存在感のあるツリーボックスは、パーティーシーンを盛り上げてくれそうです。

主な販売場所は以下の通り。

【キットカット ホリデイサンタ】コンビニエンスストア、バラエティショップ、キットカット ギフトショップ（りんくうプレミアムアウトレット内）、オンライン（Amazon等）【キットカット ホリデイサンタ シェアバッグ】キットカット ギフトショップ（りんくうプレミアムアウトレット内）、オンライン（Amazon等）【キットカット ホリデイサンタ ツリーボックス】コンビニエンスストア、バラエティショップ、キットカット ギフトショップ（りんくうプレミアムアウトレット内）【キットカット ホリデイサンタ ハートオーナメント缶】バラエティショップ、キットカット ギフトショップ（りんくうプレミアムアウトレット内）、オンライン（Amazon等）【キットカット ホリデイサンタ パーティーボックス】オンライン（Amazon等）

各製品の個包装正面には"Xmas!"、"Thx!"、"For U"など6種類のメッセージがデザインされています。

裏面には、手書きメッセージ欄もあり、ちょっとした気持ちを伝えることができるのも◎。

クリスマスケーキやデザートのデコレーション素材として活用するのも可愛いかも。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部