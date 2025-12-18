セザンヌより、くすみ補正ハイライト「トーンフィルターハイライト」の新色と、印象を自在に操るグラデーションチーク「ブレンドカラーチーク」の新色2色が、2026年3月上旬より新発売となる。

■明るさ補正×血色感で肌印象をアップ

「セザンヌ トーンフィルターハイライト」は、くすみ・毛穴・赤みなどの肌悩みを自然に補正するパウダーハイライト。今回登場する新色は、明るさと透明感を同時に仕込むピンクカラー。従来の補正力に、やわらかな血色ニュアンスを重ね、澄んだ肌印象を叶える。美容保湿成分配合で、しっとりしながらもサラサラ質感となり、肌に溶け込むようなフィット感を実現。

「セザンヌ ブレンドカラーチーク」には、印象を自在にコーディネートできる2色が仲間入り。「03 サクラミルフィーユ」は、ほんのり甘さを含んだ血色ピンクベージュカラー。「H1 ペールハイライト」は、繊細なパールが上品なツヤを演出するハイライトカラー。混ぜても単色でも使える設計で、メイクの幅を広げてくれる存在となる。

■商品情報

株式会社セザンヌ化粧品

セザンヌ トーンフィルターハイライト02 フィルターピンク693円（税込）

セザンヌ ブレンドカラーチーク03 サクラミルフィーユH1 ペールハイライト781円（税込）