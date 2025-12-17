紗栄子「お気に入り」落ちにくさ＆付け心地を評価！愛用マットリップ
紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルにお気に入りアイテムを紹介する動画を投稿。愛用のリップなども紹介してくれました！
■リップ
動画内に登場したのはこちら！
ADDICTION/ザ マット リップ リキッド 税込3,520円（公式サイトより）
見たままの発色と色持ちが叶うマットタイプのリキッドリップカラー！
紗栄子さんはこちらについて「シアーなマットカラー」とキャプションでコメントし、実際に手の甲に塗布しながら発色を紹介。
続けて「軽いつけ心地」「お気に入りカラー」と使用感も明かしながらお気に入りだとコメント。
そして「そして落ちにくい」とリップを押さえた後のティッシュも見せてくれていました！
■動画もチェック
動画内では、その他のお気に入りアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。
@saeko_nichijyo お気に入りアイテム紹介🕶️👜💄🫧 #紗栄子の日常 #トリーバーチ #ADDICTION #ラメール #ThinkTheDAY ♬ NOT CUTE ANYMORE - ILLIT