軽いのに、強い。毎日使いたくなるコンパクトなアイテム【コイズミ】のドライヤーがAmazonに登場中‼
スライドで簡単、イオンでやさしく髪を包む。使いやすさが詰まった一台【コイズミ】のドライヤーがAmazonに登場!
コイズミのドライヤーは、約400グラムの軽量設計で、ペットボトル飲料よりも軽く、腕への負担を軽減するモデル。
折りたたみ時のサイズは幅20.7×高さ12×奥行き8センチメートルとコンパクトで、旅行や出張、ジムなどへの持ち運びにも便利。マイナスイオン機能も搭載。髪をいたわりながらしっかり乾かす。
操作はTURBO／SET／COOLの3モード切替で、スライドするだけの簡単仕様。ほこりが取りやすいメッシュフィルターを採用し、お手入れもスムーズに行える。
この一台は、毎日使いたくなるコンパクトドライヤーだ。
