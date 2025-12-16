ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

スライドで簡単、イオンでやさしく髪を包む。使いやすさが詰まった一台【コイズミ】のドライヤーがAmazonに登場!

1


コイズミのドライヤーは、約400グラムの軽量設計で、ペットボトル飲料よりも軽く、腕への負担を軽減するモデル。

2


折りたたみ時のサイズは幅20.7×高さ12×奥行き8センチメートルとコンパクトで、旅行や出張、ジムなどへの持ち運びにも便利。マイナスイオン機能も搭載。髪をいたわりながらしっかり乾かす。

3


操作はTURBO／SET／COOLの3モード切替で、スライドするだけの簡単仕様。ほこりが取りやすいメッシュフィルターを採用し、お手入れもスムーズに行える。

4


この一台は、毎日使いたくなるコンパクトドライヤーだ。