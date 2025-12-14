【ニトリ】最大3200アイテムが感謝価格になる創業祭を開催中！ヒット商品も今ならお買い得に。

ニトリは、2026年1月5日まで、全国で「ニトリ58周年記念創業祭」を開催しています。

今年のヒット商品をお得に手に入れるチャンス

ニトリは58周年を記念し、全国で最大3200アイテムを感謝価格で販売する創業祭を開催中。今年のヒット商品や定番アイテムに加え、ポイントアップや家具引取サービスの特典など、お得な企画が満載です。

感謝価格になる商品を、一部紹介します。

・マットレス Nスリープラグジュアリー

しっかり身体を支え、快適な睡眠を求める人に最適なマットレスです。2層の交互配列ポケットコイルが腰の沈み込みを抑え、特殊素材C-COREとラテックスを組み合わせが寝返りをサポート。硬さは「かため」と「ふつう」から選べ、制菌・防臭・防ダニ加工で清潔に使えます。

価格は、通常から1万円お得な13万9900円。

・冷食シェフレンジ

特許出願済みのニトリ独自加熱プログラムを搭載した電子レンジで、出力を変化させる加熱コントロールと赤外線センサーの温度検知機によって、冷凍食品をムラなく最適にあたためます。操作はとても簡単で、「あたためスタート」ボタンを押すだけ。 "簡単で美味しい"を叶える便利な一台です。

価格は、通常から1000円お得な1万8900円。

・1枚4役まな板

熱伝導率の高いアルミニウム製プレートで冷凍食材を効率よく解凍でき、包丁を整えるシャープナーや薬味作りに使えるおろし機能も搭載。カットは解凍面の反対側で行えるため衛生的なのもうれしいポイント。4つの機能を1枚にまとめているので省スペースで収納しやすく、日々の調理時間をぐっと短縮できる便利なまな板です。

価格は、通常から500円お得な990円。

・アプリ会員限定 大型家具（購入者組立家具・システムキッチン除く）購入で通常ポイント3倍

期間中に大型家具を購入すると、通常は220円ごとに2ポイントのところ、合計3ポイント（通常1ポイント＋アプリ会員特典1ポイント＋創業祭特典1ポイント）もらえます。特典ポイントは獲得日から60日間使える期間限定ポイントです。

通常ポイントやアプリ会員特典は、ほかのクーポンやキャンペーンと重複して獲得不可。また、商品以外のサービス料や配送料にはポイントがつきません。

・一定価格以上の大型家具購入で現在使用の家具引取が無料・半額

大型家具（購入者組立家具、システムキッチンを除く）の購入で、引取料通常4400円が、合計15万円以上の大型家具購入で家具引取無料になり、合計10万円以上の大型家具購入で家具引取半額とお得になります。

引取は、購入商品と同数量または同容量までが対象です。ニトリネットで購入した場合は、無料または半額相当のポイントが購入日の翌月末までに付与されます。

1回の会計ごとに対象となり、法人、離島、ニトリ配送地域外、一部特定地域では引取はできません。

・9万9900円以上のドラム式洗濯乾燥機を購入で現在使用の洗濯機の収集運搬料が半額

9万9900円以上のドラム式洗濯乾燥機を購入で、家電収集運搬料通常4400円が半額に。

家電の収集は洗濯機のみで、収集運搬料金とは別に家電リサイクル料金が必要。

ニトリネットで購入の場合、半額となる家電収集運搬料相当額のポイントが、購入日の翌月末までに付与されます。

法人、離島、ニトリ配送地域外、一部特定地域では引取はできません。

※価格はすべて税込です。

