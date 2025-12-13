ANAの新作キャリー登場！機内持ち込みOKの横型ビジネスキャリーが誕生

移動の多いビジネスパーソンに向けて、ANAから“使いやすさ”にこだわった新作キャリーが登場しました。2025年12月9日（火）より発売される「フロントオープン 横型ビジネスキャリー（36L）」は、機内持ち込み可能で、ノートPCの出し入れがしやすいフロントオープン仕様。上品なデザインと高い機能性を兼ね備え、出張や旅行を快適にサポートします。カラーはネイビーとブラックの2色展開。毎日の移動がもっとスムーズになりそうです♪

横型＆フロントオープンで快適性が進化

今回登場した横型ビジネスキャリー（36L）は、人気シリーズ「ANAオリジナル フロントオープンキャリー」の新モデル。

15.6インチノートPCの収納に対応したフロントオープン仕様で、狭い空間でも荷物が出し入れしやすい設計です。

上部にビジネスバッグを載せても安定するため、出張時の移動もスムーズ。さらに、飛行機柄の内装生地やANAロゴ入りファスナーなど、細部までこだわったデザインが魅力です。

36L→42Lに拡張できる便利なエキスパンド

拡張ファスナーを開けば、容量は36Lから42Lへアップ。荷物が増えがちな1～3泊の出張や旅行でも安心です。

TSAダイヤルロック、2段階調節キャリーハンドル、4輪ストッパーキャスター（日乃本錠前社製）など、移動を快適にする機能も充実。

底部にはボトムハンドルを搭載し、座席上の収納棚への出し入れもスムーズ。

ネイビーとブラックの2カラー展開で、価格は29,500円（税込）。外装はポリカーボネート、内装はポリエステルを使用しています。

ミーティング移動もスマートに

フロント収納には小物ポケットが充実し、メイン収納につながるアクセスファスナーも備えているため、移動中でも必要な資料やアイテムにすぐ手が届きます。

4輪ダブルキャスターは静音性に優れ、側面のストッパーボタンでワンタッチ操作が可能。ビジネスバッグのように扱える横型デザインで、飛行機・新幹線・車移動など多様なシーンに対応します。

毎日の移動をもっとスマートにする相棒に

新モデルの横型ビジネスキャリーは、仕事も旅もスムーズにしたい女性の心強い味方。

機内持ち込み可能なサイズ設計で、PC作業の多いビジネスシーンでも活躍し、キャスターやボトムハンドルなど細部の使いやすさも魅力です。

拡張すれば最大42Lまで対応するため、急な荷物増加にも余裕で対応♡上品なネイビーとブラックから選べるので、スタイルに合わせてセレクトできます。

長距離移動が増える季節にも頼れる相棒になりそうです。