カルティエがホリデーポップアップを開催　戸田恵梨香や賀来賢人らが来店

「カルティエ（Cartier）」が12月12日、ホリデーポップアップ「THE ART OF GIFTING」をスタートした。会場は、メゾンの象徴である「パンテール（豹）」をテーマに、カルティエの精神を表現する空間として「Maison de Panthère」と名付けられた銀座2丁目ブティック。期間は12月28日まで。

エントランスには、今年のホリデーシーズンのメインモチーフであるベビーパンテールのオーナメントやカルティエのシグネチャーである赤いリボン、レッドボックスで飾られた高さ5mのクリスマスツリーを設置。

ポップアップでは、スイス・ジュネーブに所蔵されている「カルティエ コレクション」から、「THE ART OF GIFTING」をテーマに厳選された18点の貴重なアーカイヴピースを展示し、“贈ることの豊かさと美しさ”を表現。会場では、封筒を模した壁一面の引き出しからレッドボックス型のカードを選び、自身でメッセージを添えることができる。また、フレグランスバーに並ぶ20種類以上のフレグランスの中から、好みの香りを選んでギフトにまとわせることが可能。12月19日からは、来店者限定の先行特典として、メゾン初となるLINEスタンプをダウンロードすることができる。2階の 「HOLIDAY BOUTIQUE」 では、ジュエリーやウォッチ クリエイションをはじめ、アクセサリーやフレグランスなど、幅広いカテゴリーの商品をラインナップしている。

オープン前日には、カルティエにゆかりの深いゲストとして、赤楚衛二、賀来賢人、清原果耶、玉森裕太、戸田恵梨香が来店した。

◾️カルティエ ホリデーポップアップ「THE ART OF GIFTING」

期間：2025年12月12日（金）〜12月28日（日）

営業時間：11:00〜19:30（2階は19時まで）※17日（水）〜19日（金）は11:00〜18:30（2階は18時まで）

会場：「Maison de Panthère」（カルティエ 銀座2丁目ブティック）

所在地：東京都中央区銀座2-6-12

入場料：無料

カルティエLINE公式スペシャルサイト